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17.07.2019 09:23
Рубрика: Власть

Небензя не видит перспектив для смягчения санкций ООН против КНДР

Текст: Игорь Дунаевский

Властям КНДР не стоит рассчитывать на скорое снятие санкций ООН из-за позиции Соединенных Штатов. Об этом журналистам рассказал постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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По его словам, перспектив для смягчения рестрикций "не просматривается". Он напомнил, что санкции были введены резолюцией Совета безопасности ООН, а значит и для их отмены необходима аналогичная резолюция, для принятия которой должно быть единство по меньшей мере пяти постоянных членов СБ.

Но, как отметил дипломат, один из членов "категорически против какого-либо облегчения санкций против КНДР", вместо этого настаивая на "максимальном давлении" на Пхеньян. Такого подхода придерживается администрация президента США Дональда Трампа. Россия, по словам Небензи, эту линию не разделяет, поскольку необходимо использовать "не только кнут, но и пряник".

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