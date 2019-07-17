Нейронная сеть собрала кубик Рубика за секунду

Ученые из Калифорнийского университета разработали искусственный интеллект, который мыслит совершенно по-другому, нежели человек. DeepCubeA использует принципиально отличный от человеческой логики метод, двигаясь от обратного.

Это выяснилось в результате тестов, когда искусственный интеллект (ИИ) сумел собрать кубик Рубика за секунду, при этом решив головоломку без особого знания игры или инструктажа со стороны ее разработчиков. Этот результат оказался тем более впечатляющим, если учесть, что игроку кубика Рубика доступны миллиарды потенциальных ходов. Напомним, что для решения задачи игрок, вращая грани кубика, должен собрать все клетки одного цвета на одной грани. ИИ более чем на три секунды превзошел мировой рекорд, принадлежащий человеку: 22-летний Феликс Земдегс смог собрать его за 4,22 секунды.

На подготовку к тестам ИИ отвели всего два дня. Он решил 100 процентов тестов. Сначала он виртуально анализировал уже решенные головоломки, после этого разбирал задачу до первого хода и находил верное решение как раз от обратного. Ученые надеются, что в будущем такой алгоритм пригодится в высшей математике, ядерной физике, молекулярной биологии и других областях. "Решение задачи кубика Рубика предполагает более символическое, математическое и абстрактное мышление, поэтому машина, способная взломать такую головоломку, становится ближе к тому, чтобы стать системой, способной мыслить, рассуждать, планировать и принимать решения", - заключили ученые.