Немецкий футболист умер во время тренировки

Полузащитник клуба шестого немецкого дивизиона Штефан Хаберман умер во время тренировки. Ему было 30 лет.

Хаберман с 2010 года выступал за клуб "Дессауэр-97". 16 июля во время тренировки футболист почувствовал себя плохо и умер. О причинах смерти пока ничего не известно.

"Нам очень трудно описать словами произошедшее, - говорится в официальном сообщении на сайте клуба. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Штефана. Нам будет его не хватать - как футболиста и как человека. Штефан, мы сохраним все самые хорошие воспоминания о тебе".

Хаберман провел за клуб 253 матча, в которых отметился 21 забитым мячом.