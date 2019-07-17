Объявлена программа кинофестиваля в Локарно

Объявлены обе конкурсные программы одного из влиятельнейших мировых кинофестивалей - в швейцарском Локарно. В этом году он пройдет с 7 по 17 августа.

Напомним, что наши соотечественники не раз привозили "Леопардов" с этого киносмотра: и золотых, и серебряных, и бронзовых. В Локарно свое первое международное признание снискали картины Алексея Германа, Александра Сокурова, Киры Муратовой, Николая Досталя, Светланы Проскуриной. "Почетных леопардов" получали Марлен Хуциев, Кира Муратова, Александр Сокуров.

В этом году, к сожалению, в обеих программах нет российских фильмов - при том, что нам явно было что предложить. Однако есть дебют, к которому имеют отношение наши соотечественники. Фильм "Марьям" казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля в Локарно Cineasti del Presente ("Кинематографисты настоящего"). Это дебют, но он сделан так, что отборщики посчитали его довольно состоятельным, чтобы побороться за главный приз - "Золотого Леопарда". Речь в фильме идет о женщине по имени Марьям, матери четырех детей, которая живет в казахстанском ауле. После таинственного исчезновения мужа она вынуждена выносить все тяготы жизни одна, что заставит ее принять судьбоносные решения и при этом лучше узнать саму себя.

Программа фестиваля в Локарно собрана креативным директором Лили Хинстин, которая в 2019 впервые выступает в этой роли. "Фильмы, отобранные в конкурсную программу Cineasti del presente в этом году, очень сильные и разнообразные. Конкурс включает в себя работы на грани документального и игрового кино. Эти ленты представляют новый стиль в кинематографе, новые перспективы, новое развитие", - комментирует Лили Хинстин.

Режиссер Шарипа Уразбаева уже известна своими авторскими короткометражными фильмами ("Источник", "Едоки картофеля" и другими), которые были удостоены призов на международных кинофестивалях. Сейчас в подготовительном периоде находится вторая полнометражная кинокартина Шарипы Уразбаевой "Рысь", которая одержала победу в питчинге Eurasia Spotlight-2017 - он проходил в рамках XIII МКФ "Евразия". Также эта будущая лента, которую режиссер делает с тем же продюсером, что и "Марьям" - Анной Качко - была отобрана для участия в этом году в крупнейшем международном рынке копродукции, что проходит в рамках "Берлинале". Он называется Berlinale Talent Project Market. Фильм "Рысь" отобрали из 3100 проектов из 133 стран мира, которые были поданы в эту довольно популярную среди представителей мировой индустрии программу. Съемки фильма "Рысь" запланированы на 2020 год.