Образовательные цифровые сертификаты протестируют в 5 регионах

Итоги определения субъектов РФ на участие в апробации модели предоставления цифровых сертификатов были объявлены заместителем главы Минэкономразвития Ильей Торосовым.

В этом году получить персональные цифровые сертификаты для обучения цифровым навыкам смогут жители Башкортостана, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Ростовской и Тульской областей. Среди пяти субъектов РФ будут поровну распределены пять тысяч сертификатов. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов на образовательном интенсиве Университета 2035 "Остров 10-22".

С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате. Провайдерами образовательных услуг станут организации высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.

"Это только начало. К 2024 году в России будет создана система обучения тысяч взрослых граждан по всей стране компетенциям цифровой экономики. Она будет работать на регулярной основе", - уточнил Торосов.

По словам Олега Подольского, координатора Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы "Цифровая экономика РФ", уже к сентябрю с участием регионов должен состояться отбор образовательных программ, которые станут доступны населению в рамках пилотного эксперимента по обучению цифровым навыкам с помощью специальных сертификатов.