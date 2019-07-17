Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году

Оформление бумажных общегражданских паспортов прекратится в течение 2022 года по мере увеличения до трех тысяч количества пунктов выдачи нового электронного образца документа, заявил вице-премьер Максим Акимов по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Первые электронные паспорта по поручению председателя правительства начнут выдавать в июле следующего года.

"Мы начнем эту работу, как сегодня мы договорились, в пилотном режиме на территории города Москва", - сообщил зампред правительства.

Кто не захочет менять свои бумажные документы, в том числе в силу своих убеждений, смогут и дальше использовать их без каких-либо проблем.

Все технические аспекты для внедрения электронной формы паспорта проработаны, заверил Акимов. Иностранные компоненты не будут использоваться ни в криптоалгоритме, ни с точки зрения программного обеспечения, ни при производстве чипа.

Абсолютно безопасным будет и мобильная версия паспорта. Как заявил вице-премьер, мобильное приложение "Мой паспорт" нельзя взломать, изменить или подделать.

Максим Акимов продемонстрировал образец электронного удостоверения, которое по форме будет напоминать современные водительские права с чипом, на котором записаны все данные. "Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской с QR-кодом, - рассказал он. - Подделка документа будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".

Электронный паспорт при его утере можно будет заблокировать за считанные минуты и секунды. Для этого, пояснил вице-премьер, достаточно позвонить в МВД или многофункциональный центр. Если же кто-то найдет документ, то он просто не сможет им воспользоваться - при обращении к базам данных будет отображаться информация о блокировке карты. "Поэтому я бы на месте мошенников не рискнул этого делать", - подчеркнул Акимов.