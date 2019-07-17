Олег Ситников с коллегами с Ямала разработают уникальный источник энергии

Национальная газомоторная ассоциация направила в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Козака открытое письмо, его тема - вопросы развития рынка газомоторного топлива в стране. Как отмечается в письме, в России необходимо заложить условия для перехода на метан-водородные смеси (так называемый "синтез-газ").

Олег Ситников стал соавтором патента на полезную модель - установка для получения и сжигания синтез-газа.

Это только на первый взгляд может показаться фантастикой. На самом деле, в России с некоторых пор последовательно ведутся активные технологические разработки в этой сфере. Например, "Корпорация "Ростнефтегаз" из Ямала, газовой столицы России, уже много лет работает над получением энергии методом сжигания синтез-газа. В прошлом году ее основатель бизнесмен Олег Ситников стал ключевым соавтором патента на специальную установку для получения и сжигания такого синтез-газа (кстати, подпись гендиректора одной из его компаний, "Роснефтегаза", в солидном списке претендентов на патент стоит одной из первых, между подписями глав профильных "дочек" "Роснефти" и "Газпрома").

Корпорации принадлежат самая большая сеть заправок в ЯНАО (в том числе газовых), крупнейшее в регионе хранилище ГСМ, шесть нефтегазовых месторождений и многие другие объекты. В 2009 году Ситников даже получил благодарность за вклад в развитие газомоторного рынка Российской Федерации - уже тогда он занимался разработками этих инноваций, несмотря на все сложности первопроходца и на огромное сопротивление, в том числе со стороны некоторых чиновников. По признанию бизнесмена, объявленный руководством страны курс на развитие газомоторной отрасли стал для него самым воодушевляющим и самым дорогим подарком за весь 32-летний период его работы на ниве предпринимательства. При этом бизнесмен уверен, что будущее мировой энергетики - за метан-водородными смесями (синтез-газом) и водородным топливом.

- Вероятно, что главным источником энергии в XXI веке станет… обычная вода! При температуре свыше 1500 градусов по Цельсию она распадается на водород и кислород. Если говорить упрощенно, первый элемент горит, а второй поддерживает его горение, - рассказал нам Олег Ситников. - Сейчас в Уренгое на двух экспериментальных котлах мы занимаемся доработкой этой технологии. Конечно, это сделать непросто. Иначе технологию уже бы усовершенствовали и запустили в массовое производство. Но я думаю, мы близки к цели.

В болотах и топях Ямала спрятаны триллионы кубометров воды с растворенным в ней природным газом. Как объясняют ученые, это идеальное топливо - газ сможет выступать своего рода катализатором для нагрева воды до нужной температуры. Сегодня это "мертвый" океан, который в будущем должен превратиться в дешевый и практически неиссякаемый источник энергии для всего мира. "Сейчас это кажется фантастикой, но ведь все технологические революции поначалу казались безумием", - говорит Ситников. Он уверен, что именно российским инженерам уготовано первыми в мире оседлать новую технологию.

Как рассказал Ситников, "Корпорация "Ростнефтегаз" намерена и дальше инвестировать только в свой родной регион - например, планирует построить несколько газовых заправок в отдаленных поселках Самбург, Красноселькуп и Газ-Сале. Сейчас они обеспечиваются топливом только завозом через реку в теплое время года. Хотя там есть свой газ. По оценкам специалистов, этот проект дал бы бюджету экономию не менее трех миллиардов рублей в год и резко сократил бы себестоимость услуг ЖКХ.

Не все идет гладко, признается бизнесмен. Например, газ с месторождения под Старым Уренгоем, который сегодня сгорает в атмосфере (это месторождение открыла корпорация Ситникова), можно было бы использовать для бесплатной заправки автотранспорта. Компания пыталась сдать в эксплуатацию специальную газомоторную АЗС недалеко от месторождения, отправила все необходимые документы в местную администрацию, но там их… потеряли. К сожалению, не все чиновники могут даже осознать, насколько важную государственную задачу решает ямальский предприниматель. Но Олег Ситников убежден, что эти трудности временны.

- Мы видим, что федеральные власти намерены искоренить "оборотней в погонах", видим готовность помогать нам во всем. Видим, какое внимание уделяет руководство страны газомоторному рынку, к нам прислушиваются. Например, несколько лет назад мое предложение об отмене лицензий на газовые АЗС было поддержано Правительством России, - рассказывает бизнесмен. - Поэтому, говоря о перспективах нашей работы и российской экономики в целом, я абсолютный оптимист.

- Вы занимаетесь уникальными вещами, думаете о стратегическом развитии страны. Чем общество и государство могут вам помочь? - спросили мы бизнесмена.

- Не мешать! - не задумываясь, отвечает Ситников. - Глава государства дал четко понять, что все должны нести ответственность за инвестиционный климат в стране, невзирая на чины и былые заслуги, и, конечно, нас такие слова обнадеживают и воодушевляют на дальнейшую работу.

В кругу интересов предпринимателя стоят и перспективы ядерной энергетики. "Этой темой мы тоже занимаемся. На Ямале большие запасы урана, причем качество не хуже казахстанского, который сейчас закупает Россия. Перспективы у нас колоссальные. Но это отдельная большая тема", - говорит Олег Ситников.