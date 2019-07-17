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Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель"

Новости
    17.07.2019, 20:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети доступен первый трейлер телесериала канала "Россия 1" "Обитель", в основе сценария которого - орденоносный одноименный роман Захара Прилепина.

Книга Прилепина в 2014-м году была удостоина премий "Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета".

Фото: kinopoisk.ru
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События сериала разворачиваются в двадцатые годы прошлого века в Соловецком лагере особого назначения, где между заключенным Артемом и чекисткой Галиной рождается любовь - "на фоне одной из самых страшных страниц истории России".

Безруков играет "гражданского мужа" Галины - начлага Эйхманиса. В других ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Добронравов, Константин Хабенский, Андрей Чадов.

Постановщик - Александр Велединский, режиссер драмы "Географ глобус пропил", сериала "Ладога", сценарист "Бригады", "Дальнобойщиков" .

Точная дата премьеры пока не объявлена. Ожидается, что - до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Безруков и Хабенский могут сыграть в детском фильме - Сашу Белого из "Бригады" и Антона Городецкого из "Дозоров" соответственно. 

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