Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель"

В Сети доступен первый трейлер телесериала канала "Россия 1" "Обитель", в основе сценария которого - орденоносный одноименный роман Захара Прилепина.

Книга Прилепина в 2014-м году была удостоина премий "Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета".

События сериала разворачиваются в двадцатые годы прошлого века в Соловецком лагере особого назначения, где между заключенным Артемом и чекисткой Галиной рождается любовь - "на фоне одной из самых страшных страниц истории России".

Безруков играет "гражданского мужа" Галины - начлага Эйхманиса. В других ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Добронравов, Константин Хабенский, Андрей Чадов.

Постановщик - Александр Велединский, режиссер драмы "Географ глобус пропил", сериала "Ладога", сценарист "Бригады", "Дальнобойщиков" .

Точная дата премьеры пока не объявлена. Ожидается, что - до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Безруков и Хабенский могут сыграть в детском фильме - Сашу Белого из "Бригады" и Антона Городецкого из "Дозоров" соответственно.