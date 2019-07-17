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17.07.2019 23:13
Рубрика: Власть

Пальмовое масло лишат налоговых льгот

Текст: Татьяна Замахина

Вредное пальмовое масло останется без льготы по налогу НДС. Такое решение согласовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Совещание спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства состоялось 17 июля вечером.

- Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, - сказал Володин журналистам. - По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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В связи с этим, рассказал глава нижней палаты, принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%. Соответствующие законодательные инициативы планируется внести уже 18 июля.

Отметим, что льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались инициативы о горячем питании в школах, изменения в Градостроительный кодекс, а также другие законопроекты из приоритетной законотворческой повестки Госдума и правительства РФ.

Также обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость, добавил председатель Госдумы. Участники встречи вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта. По словам Володина, "предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение".

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