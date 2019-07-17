Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского

Верховная рада не может быть созвана на внеочередное заседание после закрытия очередной сессии, как об этом попросил президент Украины. Об этом в своем Facebook в среду, 17 июля, напомнил спикер парламента Андрей Парубий.

"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", - пояснил он. Напомним, сессия завершилась 12 июля.

При этом он сообщил президенту, что вместо просьбы созвать заседание тот должен представить в Раду требование о созыве внеочередной сессии. Регламент такую возможность предусматривает, подчеркнул Парубий.

О просьбе Зеленского ранее сообщил руководитель офиса президента Руслан Рябошапка. Причиной созыва депутатов глава государства назвал необходимость рассмотрения антикоррупционных законопроектов, напоминает РИА Новости.