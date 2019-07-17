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17.07.2019 19:45

Стало слаще

В России дешевеет сахар
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Оптовые цены на сахар в России существенно снижаются, хотя обычно к лету они идут вверх, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В магазинах продукт дешевеет не так сильно.
В стране сегодня перепроизводство сахара. Оптовая цена упала почти на 7 процентов. Фото: photoxpress В стране сегодня перепроизводство сахара. Оптовая цена упала почти на 7 процентов. Фото: photoxpress
В стране сегодня перепроизводство сахара. Оптовая цена упала почти на 7 процентов. Фото: photoxpress

"Сельскохозяйственный год в сахарной отрасли начинается в августе и длится по июль, цены к лету обычно повышаются. Но в этот раз было длительное и существенное снижение цен в опте с октября прошлого года по начало июля этого", - рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По данным минсельхоза, белый сахар к 11 июля 2019 года подешевел на 6,8 процента к аналогичной дате прошлого года. Сахар дешевеет и в рознице, но не столь существенно.

Розница пока старается сильно цены на сахар не снижать вслед за оптовиками, так как летом спрос на продукт растет
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Названы самые дорогие продукты в 2018 году

"Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - говорит Иванов. Ретейлеры ориентируется на спрос, а летом он будет расти. Что бы там ни говорили, все же варенье и компоты у нас по-прежнему варят, поясняет эксперт. Так что розница не только не снижают цены, а может быть, иногда даже и повышает, отмечает он.

Впрочем, уже в конце июля на рынок выйдет сахар нового сезона, и вновь начнется сезонное снижение цен, в том числе и в рознице.

В стране перепроизводство сахара. Но отправить излишки на экспорт сложно. Во-первых высоки издержки на перевозку из-за тарифов. Во-вторых, для экспорта не хватает мощностей в портах, говорит эксперт.

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