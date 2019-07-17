"Сельскохозяйственный год в сахарной отрасли начинается в августе и длится по июль, цены к лету обычно повышаются. Но в этот раз было длительное и существенное снижение цен в опте с октября прошлого года по начало июля этого", - рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По данным минсельхоза, белый сахар к 11 июля 2019 года подешевел на 6,8 процента к аналогичной дате прошлого года. Сахар дешевеет и в рознице, но не столь существенно.
"Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - говорит Иванов. Ретейлеры ориентируется на спрос, а летом он будет расти. Что бы там ни говорили, все же варенье и компоты у нас по-прежнему варят, поясняет эксперт. Так что розница не только не снижают цены, а может быть, иногда даже и повышает, отмечает он.
Впрочем, уже в конце июля на рынок выйдет сахар нового сезона, и вновь начнется сезонное снижение цен, в том числе и в рознице.
В стране перепроизводство сахара. Но отправить излишки на экспорт сложно. Во-первых высоки издержки на перевозку из-за тарифов. Во-вторых, для экспорта не хватает мощностей в портах, говорит эксперт.