Полиция Италии сообщила о заговоре украинских нацистов

Итальянской полиции удалось установить связь между обнаруженным на севере страны, в Апеннинах, арсеналом боевого оружия со скандальным пронацистским украинским батальоном "Азов" (запрещен в РФ). На складе также находилась управляемая ракета класса "воздух - воздух".

Связанные с "Азовом" люди пытались продать ракету французского производства, находившуюся на вооружении Катара, передает агентство ANSA. В результате три человека были задержаны. Полиция выясняет, как данное вооружение оказалось на территории Италии и есть ли еще такие экземпляры.

Батальон "Азов" принял в свои ряды десятки иностранных наемников из Испании, Франции, Швеции, Польши и Италии. На знамени полка МВД Украины "Азов" и шевронах членов этого формирования изображена нацистская руна "Вольфсангель". Полк официально является спецподразделением Национальной гвардии. Также известно, что "Азов" пользуется особым расположением и покровительством главы МВД Арсена Авакова.

Справка "РГ"

17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность "Правого сектора", УНА-УНСО, УПА, "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" попали в России под запрет.