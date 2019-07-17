Полиция получит право объявлять предостережения гражданам

Полиция получит право объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Законопроект об этом принят в первом чтении.

Полицейские, кроме того, будут предупреждать по поводу совершения административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственным полиции, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Пока что в законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

- Предупреждение - это мера профилактическая, направленная на то, чтобы предотвратить нарушение закона, - пояснил журналистам один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Многие потенциальные правонарушители просто не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили.

Предупреждение, по его мнению, станет гуманной мерой воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое.