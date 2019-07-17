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17.07.2019 16:19
Рубрика: Власть

Полиция получит право объявлять предостережения гражданам

Текст: Татьяна Замахина

Полиция получит право объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Законопроект об этом принят в первом чтении.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Полицейские, кроме того, будут предупреждать по поводу совершения административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственным полиции, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Пока что в законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

- Предупреждение - это мера профилактическая, направленная на то, чтобы предотвратить нарушение закона, - пояснил журналистам один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Многие потенциальные правонарушители просто не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили.

Предупреждение, по его мнению, станет гуманной мерой воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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