Пора знакомиться. "ВКонтакте" готовит долгожданную функцию

Команда "ВКонтакте" работает над сервисом знакомств, который получил название Lovina. Именно так называется закрытая группа в соцсети.

На тестовое сообщество обратил внимание пользователь Facebook Владимир Зыков.

Судя по обложке группы (пока в ней состоят сотрудники "Вконтакте"), пользователи сервиса знакомств смогут оценивать профили друг друга, обмениваться сообщениями, участвовать в видеознакомствах, записывать стори.

В комментариях к записи Зыкова директор по продукту "ВКонтакте" Иван Козлов рассказал, что тестировать новый сервис могут только сотрудники соцсети.

Сроки запуска нового сервиса знакомств для пользователей "ВКонтакте" не называются.