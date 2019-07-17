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Пора знакомиться. "ВКонтакте" готовит долгожданную функцию

17.07.2019,  
17:44
Текст:  Антон Благовещенский

Команда "ВКонтакте" работает над сервисом знакомств, который получил название Lovina. Именно так называется закрытая группа в соцсети.

На тестовое сообщество обратил внимание пользователь Facebook Владимир Зыков.

Судя по обложке группы (пока в ней состоят сотрудники "Вконтакте"), пользователи сервиса знакомств смогут оценивать профили друг друга, обмениваться сообщениями, участвовать в видеознакомствах, записывать стори.

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В комментариях к записи Зыкова директор по продукту "ВКонтакте" Иван Козлов рассказал, что тестировать новый сервис могут только сотрудники соцсети.

Сроки запуска нового сервиса знакомств для пользователей "ВКонтакте" не называются.

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