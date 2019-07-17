Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придет электронный документ. Его первыми обладателями смогут стать жители Москвы, где внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнется в июле следующего года.

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на совещании по внедрению электронного документа.

- Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, - считает глава кабинета министров. - Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году.

Оформление бумажных паспортов прекратят в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам совещания. К этому времени количество пунктов выдачи нового образца документа доведут до 3 тысяч. За первыми электронными паспортами нужно будет обращаться в отделения МВД, постепенно в систему предполагается включить и сеть многофункциональных центров предоставлению госуслуг.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Пилотный проект стартует в Москве. "Мы начнем эту работу по поручению председателя правительства в июле следующего года", - сказал Акимов. Такое решение принято, потому что в столице цифровая инфраструктура развита больше, чем в других регионах, и в случае возникновения каких-либо вопросов, их будет достаточно легко решить с мэрией города.

Важно, что правительство не отказывается от использования привычных многим бумажных документов. "Обычный паспорт, естественно, будет действовать, - заверил Дмитрий Медведев. - Мы планируем постепенно переходить к новшеству только после необходимых приготовлений".

- У многих людей, тем более у людей в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода, - подчеркнул премьер. - К этому надо относиться с вниманием и уважением. Нам надо позаботиться, чтобы переход для такой категории людей был комфортным и безболезненным.

На совещании приняли принципиальное решение - все, кто имеют бумажные паспорта и не хотят их менять в силу каких-то причин, смогут ими пользоваться и дальше. Если документ выдан после 45 лет, когда по законодательству предусмотрен последний срок его замены, то бумажный "формат" можно будет оставить себе и дальше. Остальным гражданам электронный образец оформят в установленные сроки его замены: при достижении 20 и 45 лет. Все желающие также смогут заменить бумажное удостоверение личности на цифровое. "Никакого принуждения, никакой обязательности, никакой кампанейщины здесь не предусматривается, - заявил Максим Акимов. - Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в этом электронном мире, есть люди, которые с рождения привыкают управляться с экраном, есть люди, которым это непривычно".

В электронное удостоверение личности включат многие документы, которые сейчас приходится хранить в разных формах. "В электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись. Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица, о чем тоже всегда была дискуссия, - сказал Дмитрий Медведев. - Я имею в виду и водительское удостоверение, и СНИЛС, можно и какие-то другие документы объединять".

Премьер-министр обратил внимание на важный момент - безопасность. "Если мы переводим в "цифру" все наши персональные данные, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и манипуляций", - заметил он.

Электронный паспорт будет в двух видах. Как и во многих странах мира, "основным" документом станет пластиковая карточка с чипом. По форме она напоминает современные водительские права. Документ можно носить с собой, как привычный бумажный паспорт. Срок его действия - 10 лет.

Максим Акимов продемонстрировал образец электронного удостоверения с фотографией и нанесенной информацией, которая не меняется в течение жизни человека. Это фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, личная подпись, номер паспорта, дата выдачи и срок окончания действия. На чипе будут записаны остальные данные. "Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской, с QR-кодом, - объяснил он. - Подделка документа будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".

Новое удостоверение личности при его утере можно заблокировать за считанные минуты. Для этого, пояснил зампред правительства, достаточно позвонить в МВД или многофункциональный центр. Если же кто-то найдет документ, то он просто не сможет им воспользоваться. При обращении к базам данных будет отображаться информация о блокировке карты. "Поэтому я бы на месте мошенников не рискнул этого делать", - подчеркнул Акимов.

Для продвинутых граждан предполагается ввести дополнительную опцию - паспорт в формате мобильного приложения на смартфоне. Это также реализовано в некоторых странах мира. В этом случае безопасность тоже обещают обеспечить на должном уровне. Мобильное приложение "Мой паспорт", заявил вице-премьер Акимов, нельзя взломать, изменить или подделать независимо от мобильной платформы телефона.

С помощью приложения - через электронную подпись - можно будет совершать множество различных операций. "Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ. Нужно будет предъявить мобильное приложение", - обрисовал перспективы заместитель председателя правительства.

Вся технические аспекты для внедрения электронного паспорта проработаны. Иностранные компоненты не будут использоваться ни в криптоалгоритме, ни с точки зрения программного обеспечения, ни при производстве чипа, подчеркнул Акимов.