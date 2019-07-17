Примирительных процедур в правосудии стало больше

Госдума приняла пакет законов, которые расширяют возможность применения примирительных процедур в сфере правосудия.

Принятые законы позволят более широко применять способы урегулирования споров посредством примирительных процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя принятие закона.

Помимо медиации теперь вводятся другие процедуры - переговоры, судебное примирение. Уточняется, что примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон.

Переговоры, как предполагается, будут проходить на условиях, определенных сторонами. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке.

Судебное примирение можно будет применить на любой стадии производства по делу. При этом порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит пленум Верховного суда.

Уточняется также, что медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений, а также административных и иных публичных правоотношений. Такая процедура не допускается в отношении дел об оспаривании нормативных правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии и так далее.

При этом судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.

Результатом данных процедур может быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы, соглашение по обстоятельствам дела.

Глава профильного комитета считает, что нововведение положительным образом скажется, в первую очередь, на снижении конфликтности, укреплении социальных и деловых связей, развитии партнерских отношений и повышении правосознания граждан. Кроме того, новшество сыграет роль для оптимизации судебной нагрузки.