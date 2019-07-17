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17.07.2019 13:19
Рубрика: Экономика

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Текст: Ольга Игнатова
Вино, пиво и водку нужно продавать в специализированных магазинах вдали от жилой застройки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую точку зрения на пресс-конференции высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Фото: iStock
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Такой вариант не приемлем для небольших населенных пунктов, поэтому там нарколог предлагает сократить часы продажи спиртного.

При этом он признал, что в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не выйдет, так что там он предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное. Но в то же время отметил, что в малых городах и селах люди в основном пьют не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях.

Экономика Товары и цены Правительство Минздрав Алкоголь и табак Проблема алкоголизма
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