Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Вино, пиво и водку нужно продавать в специализированных магазинах вдали от жилой застройки.

Такую точку зрения на пресс-конференции высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Такой вариант не приемлем для небольших населенных пунктов, поэтому там нарколог предлагает сократить часы продажи спиртного.

При этом он признал, что в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не выйдет, так что там он предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное. Но в то же время отметил, что в малых городах и селах люди в основном пьют не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях.