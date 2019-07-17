Провинция Хайнань приняла план действий по улучшению бизнес-среды

В целях упрощения ведения предпринимательской деятельности, а также продвижения строительства пилотной зоны и порта свободной торговли, 17 июля правительство провинции Хайнань опубликовало "План действий по улучшению бизнес-среды в 2019-2020 гг.", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Провинция Хайнань славится своей индустрией отдыха и развлечений. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В план вошли 29 мероприятий по 11 направлениям, затрагивающим механизмы учреждения компаний и получения разрешений на строительство, а также предполагающим упрощение процедур налогообложения и трансграничной торговли.