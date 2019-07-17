"ПСВ" намерен продать Перейро в "Спартак" за 10-15 миллионов евро

Атакующий полузащитник голландского ПСВ Гастон Перейро в ближайшее время может стать новичком московского "Спартака". Руководство клуба из Эйндховена надеется заработать на продаже футболиста 10-15 млн евро.

Как утверждает издание Voetbal International, пока официального обращения представителей "Спартака" в ПСВ еще не было, однако российский клуб крайне заинтересован в приобретении талантливого игрока сборной Уругвая.

Да и сам клуб рассчитывает выгодно продать футболиста, контракт которого истекает уже летом следующего года. Впрочем, именно этот факт может помочь "красно-белым" немного сбить стоимость трансфера Перейро. У клуба из Эйндховена истекают контракты еще с целой группой ведущих игроков, и продажа Гастона может помочь сохранить их.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.