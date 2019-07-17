Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ангеле Меркель исполнилось 65 лет.

Российский лидер также направил канцлеру ФРГ поздравительную телеграмму. "Уважаемая госпожа Федеральный канцлер, Дорогая Ангела, - обратился к ней Путин. - Прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея".

Президент России отметил политические качества лидера и успешную многолетнюю деятельность Меркель на посту канцлера - что по достоинству оценивают в Германии, в Европе и во всем мире.

"Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы", - подчеркнул Путин и пожелал Меркель крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.