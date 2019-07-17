Путин утвердил флаг и эмблему ФТС

Президент Владимир Путин утвердил знамя, флаг и эмблему Федеральной таможенной службы.

В указе говорится про знамя ФТС, флаг и эмблему ведомства.

Знамя - официальный символ и реликвия ФТС - отражает традиции таможенных органов. Это прямоугольное полотнище зеленого цвета, с каймой белого цвета по трем свободным краям. По периметру - золотистый плетеный орнамент.

В центре расположен увенчанный коронами золотой двуглавый орел с поднятыми крыльями. На оборотной стороне - эмблема ФТС: четырехугольный изумрудный геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла. На щите находятся перекрещенные факел и жезл.