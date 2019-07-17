Разработчик компьютерных игр предложил фанатам заработать

Компания-разработчик игр Ubisoft объявила о начале сотрудничества с музыкальной онлайн-студией HitRecord, которая принадлежит известному голливудскому актеру Джозефу Гордону-Леввиту.

В связи с этим французский издатель объявил о старте всемирного конкурса, который позволит фанатам игр и пользователям ресурса-партнера не только заработать круглую сумму, но и вписать свое имя в историю видеоигр.

Не секрет, что 6 марта 2020 года на прилавки магазинов поступит новая игра серии WatchDogs - "WatchDogs: Legion". Фанатам предлагается возможность дополнить игровой саундтрек грядущего проекта. Разработчики хотят найти для своего проекта композиции в стиле рок, хип-хоп, электро, поп, метал и панк. Из присланных композиций выберут 10 самых оригинальных, за которые их авторам перечислят по две тысячи долларов. Конкурс продлится до октября 2019 года, а получить свои гонорары счастливчики смогут в январе 2020 года.