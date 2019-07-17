Борт МЧС со сработавшим датчиком благополучно приземлился в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76 совершил посадку в Жуковском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Согласно представленной информации, посадка прошла в штатном режиме. До этого самолет несколько часов вырабатывал топливо.

Напомним, ранее стало известно о том, что на транспортном самолете, который направлялся в Иркутск, сработал датчик неисправности гидравлической системы. На борту воздушного судна находились 13 человек, никто не пострадал.

Отметим, что после проверки самолет отправится по запланированному маршруту.