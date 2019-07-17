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17.07.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Борт МЧС со сработавшим датчиком благополучно приземлился в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76 совершил посадку в Жуковском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике
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Согласно представленной информации, посадка прошла в штатном режиме. До этого самолет несколько часов вырабатывал топливо.

Напомним, ранее стало известно о том, что на транспортном самолете, который направлялся в Иркутск, сработал датчик неисправности гидравлической системы. На борту воздушного судна находились 13 человек, никто не пострадал.

Отметим, что после проверки самолет отправится по запланированному маршруту.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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