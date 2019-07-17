Директора российских АЭС стажировались в Нововоронеже

Новости

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере 12:56
Госдума почтила память Николая II и всех жертв Гражданской войны 12:54
На Ставрополье девочка сгорела при пожаре в частном доме 12:54
В Москве оформят новую станцию метро в стиле 30-х годов ХХ века 12:51
Федерация футбола Аргентины надеется отменить красную карточку Месси 12:30
Умер писатель, актер, режиссер и сценарист Андреа Камиллери 12:27
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения 12:23
В Петербурге прошла тренировка главного военно-морского парада 12:22
В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост 12:21
Москва вошла в пятерку культурных столиц мира 12:18
В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века 12:16
Образовательные цифровые сертификаты протестируют в 5 регионах 12:15
Вышел русский трейлер приквела дилогии Kingsman 12:14
Путин утвердил флаг и эмблему ФТС 12:09
Возбуждено дело о краже 5,3 млн при поставке оборудования на Восточный 12:07
Lada за миллион и Largus CNG на метане: что не так с этими моделями 12:03
Не стало итальянского писателя Андреа Камиллери 11:59
В бухте Херсонеса рыбак выпал из лодки 11:57
Разработчик компьютерных игр предложил фанатам заработать 11:56
Директор СВР России Сергей Нарышкин встретился с президентом Монголии 11:55
Двум гражданам РФ предъявлено обвинение по взрывам пиротехники в Минске 11:53
Феминистку из Великобритании оштрафовали за лекцию в Красноярске 11:50
Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации 11:47
Появился первый кадр из нового "Ведьмака" с Плотвой 11:44
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 12:26
Проект: В регионах

Директора российских АЭС стажировались в Нововоронеже

На Нововоронежской АЭС прошли стажировку директора трех российских атомных станций.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Изучение положительных практик, обмен опытом, дальнейшее совершенствование системы управления охраны труда (СУОТ) - такими были основные цели стажировки директоров Калининской, Белоярской и Смоленской атомных электростанций, которую они прошли на Нововоронежской атомной станции.

Начальники электроцеха и отдела охраны труда ознакомили директоров-стажеров с сильными сторонами эксплуатации энергоблоков разных поколений. Затем участники семинара совершили обход объектов энергоблока поколения "3+" и энергоблока №5 НВ АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже завершились сборы детских хоккейных команд

"Мы впервые совершили не только плановый обход, но и посмотрели, как ведется работа в зоне контролируемого доступа (ЗКД). Это новое направление в проведении семинаров-стажировок. Я думаю, оно будет положительно воспринято инспекционными службами Концерна "Росэнергоатом". Нам очень важно было услышать мнение коллег, которые обладают огромным эксплуатационным опытом и могут поделиться им?- отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Особое внимание во время стажировки уделялось вопросам обеспечения безопасной эксплуатации электротехнического оборудования, опыту проведения экспресс-оценки состояния охраны труда в подразделениях и положительным практикам по реализации процедур СУОТ.

"Здесь система управления охраны труда действительно работает, и, что важно, не формально. С ее помощью можно оценить, какой вклад вносит каждое подразделение в общую безопасность НВ АЭС. Все специалисты видят плюсы и минусы своей работы, и стараются повышать меру ответственности в охране труда", - поделился впечатлениями директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Фото: Нововоронежская АЭС
Данис Зарипов провел в Нововоронеже хоккейный мастер-класс

По итогам стажировки был подписан протокол, в котором были отмечены не только сильные стороны, но и предложения по дальнейшему улучшению СУОТ.

Семинары-стажировки с участием руководителей АЭС проводятся в Концерне Росэнергоатом ежегодно и способствуют обмену опытом и повышению эффективности в области охраны труда.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем