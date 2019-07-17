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17.07.2019 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержало банду, изготавливавшую и продававшую оружие

Текст: Иван Егоров

ФСБ совместно с МВД России пресекли в Курской области деятельность преступной группы, которая занималась изготовлению оружия и его сбытом в различные регионы. Кроме того, как сообщили "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, одновременно по всей стране прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по выявлению покупателей оружия.

На оперативном видео задержанные рассказывают и показывают, как изготавливали оружие, в том числе по старым немецким чертежам, скачанным в интернете. И как сами нарезали стволы у купленных в магазине охотничьих гладкоствольных ружей и переделывали травматические пистолеты в боевые.

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В результате из незаконного оборота изъят внушительный арсенал из почти 100 единиц огнестрельного оружия. В том числе: два пулемета (РПК и немецкий ZB-30), 12 автоматов АК-74, АКС-74У, АКМС", 7 пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, Кедр, МП-40, 13 карабинов и винтовок СКС, СВТ, Мосина, Сайга. А также 57 пистолетов и револьверов ПМ, ТТ, АПС, Кольт, Пистолет Ярыгина, Люгер, Наган. Также были изъяты самодельное стреляющее устройство - авторучка и осколочная граната Ф-1. А также почти 4 кг пороха, около 4400 патронов и 1600 комплектующих, более 400 основных частей оружия, два приспособления для бесшумной стрельбы и большое количество штык-ножей.

Всего, по данным ЦОС, была прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Правительство ФСБ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
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