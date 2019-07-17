Москва вошла в пятерку культурных столиц мира

Пятое место в мире среди мегаполисов занимает Москва по доступности объектов культуры и досуга для горожан. Такие результаты обнародовала в своем исследовании "Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса" международная компания Тhe Boston Consulting Group (BCG).

Согласно исследованию, более 60 процентов москвичей имеют доступ к объектам культуры и досуга города, в среднем на 10 тыс. жителей в столице приходится 7,8 галерей, кинотеатров, музеев, театров, дворцов культуры и других объектов культуры. При этом аналитики отмечают рост разнообразия видов досуга на 26 процентов. Лидируют по этому показателю Центральный округ, а также новые территории города: поселения Внуковское, Сосенское, Десеновское и Щаповское. В сравнении с 2012 годом жители 131 района получили больше возможностей для интересного отдыха рядом с домом.

Эксперты международной компании советуют и далее упор в развитии делать на периферийных районах города.