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17.07.2019 13:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Садовом кольце деревьям "нальют" удобрения

Текст: Ирина Огилько

На участке Садового кольца от Триумфальной до Смоленской площади начались работы по уходу за посаженными в прошлые годы деревьями и кустарниками. По данным департамента капремонта столицы, аналогичные работы пройдут на других улицах города, которым было возвращено озеленение.

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Как отметили в департаменте, на Садовом кольце растут липы, клены и рябины, высаженные в 2016 и 2017 годах. Выполняет работы подрядная организация в рамках трехлетних гарантийных обязательств по уходу за зелеными насаждениями. В частности, специалисты обрежут лишнюю поросль и сучки, чтобы дерево выглядело аккуратно. Затем опрыскают растения от вредителей и грибка, если, конечно, подобные работы позволит провести погода и не будет дождей. Затем почву рыхлят, добавят минеральных подкормок и проведут все необходимые работы.

Как заверили "РГ" в департаменте, удобрения внесут в почву в жидком виде, причем материалы будут использованы безопасные для людей и животных. Последним видом ухода станет полив. Произведут его ночью с поливальных машин. К слову, липы и клены в сухую погоду должны получать порядка 120-150 литров воды в неделю.

По завершении работ на Садовом кольце аналогичные манипуляции проведут с высаженной растительностью на Тверской улице и других.

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В рамках программы городского благоустройства на улицах Москвы высажено более 13 тысяч деревьев и 300 тысяч кустарников. Для каждой дороги они подбирались индивидуально с учетом общей концепции благоустройства, а также декоративности растений в разное время года. В основном московские улицы украшают липы, клены, рябины, вязы, плодовые деревья. Из кустарников чаще выбирают боярышник, кизильник, пузыреплодник и сирень, иргу и девичий виноград, а из цветущих - розы, гортензии.

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