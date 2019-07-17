На ВДНХ к фестивалю Китая построят туристическую деревню

На ВДНХ с 13 по 15 сентября пройдет "Фестиваль Китая в Москве", которым отметят 70-летие установления российско-китайских дипломатических отношений. В эти дни преобразится центральная аллея главной выставки страны - от арки главного входа до "Москвариума".

Организаторы уверены, что фестиваль посетят более миллиона человек. Неподалеку от знаменитого фонтана "Каменный цветок" и площади Промышленности построят туристическую деревню для фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха", который намечен на 14 и 15 сентября. Эту зону для посетителей организуют туристические компании Китая: они создадут единую экспозицию, иллюстрирующую возможности туризма в Поднебесной, а их павильоны будут выдержаны в единой стилистике фестиваля.

Рядом разместится главная сцена фестиваля. Возле Дома культуры ВДНХ проведут мастер-классы по традиционной китайской живописи Гохуа, каллиграфии, оригами и по рисованию на стекле и фарфоре. Здесь же всех желающих обучат игре "го" - древнекитайской настольной "стратегии". Кроме того, на территории ВДНХ устроят фуд-шоу, фестиваль китайских фонариков, организуют зону театральных выступлений, лектории, фотовыставки, китайский маркет, зону "Наука и образование" и многое другое. Особенно зрелищными обещают быть выставка "Китай в миниатюре" и соревнования на лодках-"драконах".

В целом площадь новых павильонов и запланированных праздничных площадок составит около гектара.

- В этом году у ВДНХ свой юбилей - 80 лет, и весь год посвящен мероприятиям в его честь. Это самый большой парк в Москве, и на мой взгляд, в ближайшее время он станет самым привлекательным, - рассказал исполнительный директор компании-оператора фестиваля "Эксконгрупп" Максим Петроченков о причинах, по которым для российско-китайского праздника выбрали именно ВДНХ . - В парке реконструируются отдельные объекты, но в общем и целом он готов к приему гостей в назначенные даты. Еще один важный момент - команда, которая работает с нами изначально. Мы благодарны им за открытость и видим, что совместное мероприятие интересно и им, и нам. Туристические компании постараются, чтобы в фестивале приняли участие и китайские гости. Есть огромный интерес со стороны локализованного в России бизнеса, часто приходят запросы от китайских студентов, которые учатся в российских вузах.

На 13 сентября намечена деловая программа: бизнес-форум "Цифровая экономика - развитие без границ", посвященный российско-китайскому сотрудничеству в бизнесе. Его проведут на площадке отеля "Хаятт Ридженси Петровский Парк". Одной из ключевых тем дискуссии станут цифровые новации в индустрии туризма. В рамках деловой программы пройдут автошоу китайских производителей и семинар по вопросам доступа продукции китайского автопрома на российский рынок. Также планируется выставка-презентация китайских продуктов питания и товаров народного потребления.

Посольство Китая в России поддержит фестиваль.

- Фестиваль проводится по инициативе Института Дальнего Востока, - отметила советник по культуре посольства КНР в РФ и директор Китайского культурного центра в Москве госпожа Гун Цзяцзя. - Российские и китайские коллеги пришли к выводу, что на таком форуме и на таком фестивале без туризма не обойтись. Как известно, российско-китайский туризм в последние годы интенсивно развивается и является яркой составляющей межгосударственных отношений. В августе во Владивостоке пройдет заседание межправительственной комиссии по туризму, и наши специалисты вместе с чиновниками будут разрабатывать совместную программу. Туризм - это самый эффективный и прямой канал для знакомства с культурой, историей, традициями другой страны, и мне кажется, что знакомство и общение - первый шаг к взаимопониманию.

В череде бизнес-мероприятий фестиваля пройдет конференция "Цифровые технологии Китая и России - возможности взаимной интеграции". Она состоится 30 июля.