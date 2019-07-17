На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

В качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы официально зарегистрированы 233 претендента: из них 171 партиец, остальные - самовыдвиженцы. Такие данные сегодня на пресс-конференции озвучил глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Отказы в регистрации получили 57 участников кампании: 39 самовыдвиженцев и 18 представителей партий. Все они получили подробные объяснения окружных избиркомов, где описаны допущенные при сборе документов нарушения. Претенденты могут обжаловать решения ОИК в суде.

Напомним, что выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Небольшая часть горожан в рамках эксперимента сможет проголосовать дистанционно из любой точки мира.