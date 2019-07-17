Названы самые аварийные дороги в Подмосковье

Дороги в Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Подольске, Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде признаны самыми аварийно-опасными в Подмосковье. На них в мае-июне текущего года погибли 42 человека - или 90% от общего числа погибших в ДТП в регионе в этот период.

"Почти половина погибших - нетрезвые водители и пешеходы", - утверждает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, во всех аварийных зонах региона организованы оперативные штабы для проведения профилактических рейдов.