Неизвестный выстрелил в прохожего около метро "Коломенская"

В среду вечером на проспекте Андропова автомобилист выстрелил в гражданина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Инцидент произошел недалеко от станции метро Коломенская. Неизвестный мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, из неустановленного предмета выстрелил в гражданина и уехал на машине в сторону области. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в одну из больниц города. В настоящее время в столице объявлен план "Перехват".

Как пояснили в правоохранительных органах, у разыскиваемой машины были владимирские номера.