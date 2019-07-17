Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе

Из-за сильного дождя с ветром подтоплены участки ряда столичных улиц. На усиленный режим работы переведен ГБУ "Мосводосток".

Как рассказали в ведомстве, на борьбу с последствиями стихии и для бесперебойной работы водоотводящей системы города вышли 1,2 тысяч сотрудников "Мосводостока", помогают им порядка 200 единиц спецтехники. В пресс-службе ведомстве не смогли ответить, какое количество участков в городе подтоплено, но ситуация, по данным ведомства, стабильная. "На каждый звонок в диспетчерскую реагируем, по каждому вызову выезжает аварийная бригада", - заверили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова, количество осадков, выпавших за вторник, подсчитают в 21:00. Согласно правилам, снимают показания с приборов только дважды в сутки. "Пока рано говорить о том, какое количество осадков выпало за день, - поясняет она. - По нашим расчетам с утра среды до утра пятницы выпасть сможет от 20 до 50 мм осадков, то есть до половины месячной нормы".

Однако, как сообщает центр организации дорожного движения Москвы, движение транспорта под Большим Савеловским путепроводом остановлено, в тоннеле застряли две машины. Сложно проехать в районе Дмитровского шоссе под путепроводом Шоты Руставели. По данным ЦОДД, заблокировано также движение и под Бутырским путепроводом. Локальные подтопления, по данным очевидцев, зафиксированы в районе Китай-города, проспекта Вернадского, Тверской улицы и других.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание" почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах вечером в среду. Так, во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово 14 рейсов задержали и семь отменили, а в Шереметьево задержан 21 рейс.

Если вы стали очевидцем подтопления территории, можно позвонить по круглосуточному телефону "Мосводостока": 8(495) 657-87-03.