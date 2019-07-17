Новости

В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в "Белке и Стрелке 3" 18:13
Эксперты оценили новые инициативы для обеспечения европейской безопасности 18:10
На Волге под Астраханью столкнулись две лодки 18:03
Корабли Каспийской флотилии пришли в Астрахань на морской парад 17:59
Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку 17:56
На Чернобыльской АЭС открыли завод по переработке ядерных отходов 17:54
Жюри начало оценивать сады "Цветочного джема" в центре Москвы 17:51
Пермское кафе принесло извинения за "божественную шаруму" 17:42
"Зенит" хочет приобрести Гилерме 17:35
В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу 17:30
Нелегальный хостел обнаружили на северо-западе Москвы 17:30
Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб 17:27
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе

Текст: Ирина Огилько

Из-за сильного дождя с ветром подтоплены участки ряда столичных улиц. На усиленный режим работы переведен ГБУ "Мосводосток".

Как рассказали в ведомстве, на борьбу с последствиями стихии и для бесперебойной работы водоотводящей системы города вышли 1,2 тысяч сотрудников "Мосводостока", помогают им порядка 200 единиц спецтехники. В пресс-службе ведомстве не смогли ответить, какое количество участков в городе подтоплено, но ситуация, по данным ведомства, стабильная. "На каждый звонок в диспетчерскую реагируем, по каждому вызову выезжает аварийная бригада", - заверили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Конец июля порадует долгожданной теплой погодой

Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова, количество осадков, выпавших за вторник, подсчитают в 21:00. Согласно правилам, снимают показания с приборов только дважды в сутки. "Пока рано говорить о том, какое количество осадков выпало за день, - поясняет она. - По нашим расчетам с утра среды до утра пятницы выпасть сможет от 20 до 50 мм осадков, то есть до половины месячной нормы".

Однако, как сообщает центр организации дорожного движения Москвы, движение транспорта под Большим Савеловским путепроводом остановлено, в тоннеле застряли две машины. Сложно проехать в районе Дмитровского шоссе под путепроводом Шоты Руставели. По данным ЦОДД, заблокировано также движение и под Бутырским путепроводом. Локальные подтопления, по данным очевидцев, зафиксированы в районе Китай-города, проспекта Вернадского, Тверской улицы и других.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание" почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах вечером в среду. Так, во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово 14 рейсов задержали и семь отменили, а в Шереметьево задержан 21 рейс.

Если вы стали очевидцем подтопления территории, можно позвонить по круглосуточному телефону "Мосводостока": 8(495) 657-87-03.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"