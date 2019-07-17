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17.07.2019 11:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что не пропустить на ВДНХ этим летом

Текст: Ирина Огилько

Бесплатные мастер-классы по режиссуре, спектакли уличных театров, концерты разных музыкальных стилей и жанров приготовила для москвичей и гостей города главная выставка страны. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

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Возрождение выставки началось в 2014 году, тогда же постепенно шаг за шагом обветшавшие и утратившие былую привлекательность павильоны и территория выставки начали постепенно возрождаться. Сейчас это популярное место для отдыха горожан и отличный туристический объект, популярный среди иностранцев.

Новая задача выставки - привлечь посетителя не только возрожденным архитектурным антуражем и прохладой ботанического сада, но и наполнить территорию активностью. Так, по словам заместитель мэра Москвы Натальи Сергуниной, программа возрождения ВДНХ не только помогает восстановить историческое наследие - вся территория приспосабливается к современному использованию, но и чтобы отреставрированные павильоны стали новыми городскими точками притяжения. Именно для этого до конца лета здесь запланирована масштабная программа.

По субботам и воскресеньям на открытой веранде Дома культуры ВДНХ с начала августа будут проходить мастер-классы вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы. Уроки продюсера или режиссуру игрового кино будет преподавать педагог Детской школы кино Карина Чиркина и куратор фестивалей "Золотая маска" и "Кинотавр" Анна Ракина. 20 и 21 июля артисты французского уличного театра представят спектакль "Кинематика жидкости" (Mù - cinematique des fluides).

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Организаторы летней образовательной программы "Знание. ВДНХ" 31 июля покажут постановку "К. Паустовский. Рассказы", а 10 августа представят спектакль "Дмитрий Пригов. Милицанер". Постановку по мотивам произведения Евгения Клюева "Часы с музыкой" можно увидеть 23 августа, а музыкальную постановку "Поезд жизни" - 31 августа. Поэзия и проза М. Цветаевой". Спектакли Гребенщиковой и ряд концертов пройдет на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

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