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17.07.2019 22:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выборная компания

Стали известны имена всех кандидатов в Мосгордуму
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 156(7914)
Определились имена всех кандидатов, которые примут участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября. Среди них 171 партиец и 62 самовыдвиженца, заявил на пресс-конференции глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Участие в выборах в Мосгордуму примут 171 партиец и 62 самовыдвиженца
МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения

Изначально о своем выдвижении заявляли 426 человек, но подали документы только 290. Парламентские партии КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР в общей сложности делегировали на выборы 129 своих представителей - им не нужно было собирать подписи. Остальным же участникам кампании пришлось пройти эту процедуру, и не все смогли сработать чисто. В общей сложности по различным причинам в регистрации отказали 57 кандидатам. Большая часть "зарубилась" на подписях. Были и формальные технические ошибки (их Мосгоризбирком трактовал в пользу кандидата), и грубые фальсификации. Например, зафиксированы случаи, когда за выдвиженцев "подписывались" покойники. Кто-то подписывался за кандидата, хотя сам прописан не в этом избирательном округе. Все это было выявлено во время проверок, в которых участвовали более 1,5 тысячи экспертов, в том числе сотрудники МВД и почерковеды. А простой "прогон" фамилий подписантов по базам миграционной службы полиции выявил избирателей-призраков. Например, в подписных листах кандидата Андрея Бабушкина фантомных фамилий оказалось 2845, а Любовь Соболь "поддержали" 268 выдуманных москвичей. У всех кандидатов, которым отказано в регистрации, есть право обжаловать решения участковых комиссий в суде или Мосгоризбиркоме. Это - законный путь. В то же время ряд кандидатов явно злоупотребляют своим избирательным правом, считает Горбунов. И легитимным шагам предпочли призывы к несанкционированным митингам, один из которых устроили прямо у здания Мосгоризбиркома. Хотя акция и не была согласована, полиция долгое время не вмешивалась в происходящее, просто призывала людей разойтись. И только когда "группа поддержки" кандидатов начала разбивать палатки, сотрудники МВД задержали провокаторов. Пока жалобы на решения ОИК подали лишь несколько кандидатов. Причем в основном претенденты на мандат жалуются на других выдвиженцев и требуют снять конкурентов с выборов. Напомним, что городскую Думу седьмого созыва москвичи будут выбирать 8 сентября. Часть избирателей смогут голосовать дистанционно через портал mos.ru. Скоро эту систему ждет проверка на прочность: разработчики предложили попробовать обмануть сервис. Кто хочет принять участие в тестах, может заполнить анкету на портале мэра и отправить ее на support-vybory@mos.ru. В ответном письме вы получите временные логин и пароль.

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