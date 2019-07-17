В Липецке займутся расселением ветхого жилья

Переселение граждан из аварийных домов и обеспечение жильем детей-сирот обсудил врио главы региона Игорь Артамонов с представителями областной и городской администраций, руководителями районов, представителями профильных региональных управлений, компаний-застройщиков и банков.

"В рамках софинансирования с федеральным бюджетом мы в разы увеличили ассигнования из региональной казны на обеспечение жильем детей-сирот, - сказал Игорь Артамонов в ходе совещания. - Кроме того, выросли и темпы покупки квартир для того, чтобы в ближайшие годы ликвидировать или же серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть".

Сейчас на учете состоят чуть более 1600 детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Общее число нуждающихся в регионе составляет 2395 человек. В 2020-2022 годах для детей-сирот, живущих в Липецкой области, планируется приобрести 1300 квартир.

Что касается программы переселения людей из ветхих и аварийных домов, то до 2025 года региональные власти планируют освободить 113,166 тысяч квадратных метров старого жилья. Новые квартиры получат 6859 человек. На эти цели направят 3,746 млрд рублей. Также была представлена подробная информация о развитии застроенных территорий областного центра. Игорь Артамонов подчеркнул, что точечного возведения многоэтажек в Липецке больше не будет. "Мы хотим видеть общую концепцию планировки вместе с социальными объектами и инфраструктурой", - сказал Игорь Артамонов.