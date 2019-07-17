В Липецке займутся расселением ветхого жилья

Новости

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере 12:56
Госдума почтила память Николая II и всех жертв Гражданской войны 12:54
На Ставрополье девочка сгорела при пожаре в частном доме 12:54
В Москве оформят новую станцию метро в стиле 30-х годов ХХ века 12:51
Федерация футбола Аргентины надеется отменить красную карточку Месси 12:30
Умер писатель, актер, режиссер и сценарист Андреа Камиллери 12:27
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения 12:23
В Петербурге прошла тренировка главного военно-морского парада 12:22
В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост 12:21
Москва вошла в пятерку культурных столиц мира 12:18
В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века 12:16
Образовательные цифровые сертификаты протестируют в 5 регионах 12:15
Вышел русский трейлер приквела дилогии Kingsman 12:14
Путин утвердил флаг и эмблему ФТС 12:09
Возбуждено дело о краже 5,3 млн при поставке оборудования на Восточный 12:07
Lada за миллион и Largus CNG на метане: что не так с этими моделями 12:03
Не стало итальянского писателя Андреа Камиллери 11:59
В бухте Херсонеса рыбак выпал из лодки 11:57
Разработчик компьютерных игр предложил фанатам заработать 11:56
Директор СВР России Сергей Нарышкин встретился с президентом Монголии 11:55
Двум гражданам РФ предъявлено обвинение по взрывам пиротехники в Минске 11:53
Феминистку из Великобритании оштрафовали за лекцию в Красноярске 11:50
Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации 11:47
Появился первый кадр из нового "Ведьмака" с Плотвой 11:44
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 12:23
Проект: В регионах

В Липецке займутся расселением ветхого жилья

Переселение граждан из аварийных домов и обеспечение жильем детей-сирот обсудил врио главы региона Игорь Артамонов с представителями областной и городской администраций, руководителями районов, представителями профильных региональных управлений, компаний-застройщиков и банков.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

"В рамках софинансирования с федеральным бюджетом мы в разы увеличили ассигнования из региональной казны на обеспечение жильем детей-сирот, - сказал Игорь Артамонов в ходе совещания. - Кроме того, выросли и темпы покупки квартир для того, чтобы в ближайшие годы ликвидировать или же серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть".

Фото: Администрация Липецкой области
Начал работать обновленный портал администрации Липецкой области

Сейчас на учете состоят чуть более 1600 детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Общее число нуждающихся в регионе составляет 2395 человек. В 2020-2022 годах для детей-сирот, живущих в Липецкой области, планируется приобрести 1300 квартир.

Что касается программы переселения людей из ветхих и аварийных домов, то до 2025 года региональные власти планируют освободить 113,166 тысяч квадратных метров старого жилья. Новые квартиры получат 6859 человек. На эти цели направят 3,746 млрд рублей. Также была представлена подробная информация о развитии застроенных территорий областного центра. Игорь Артамонов подчеркнул, что точечного возведения многоэтажек в Липецке больше не будет. "Мы хотим видеть общую концепцию планировки вместе с социальными объектами и инфраструктурой", - сказал Игорь Артамонов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем