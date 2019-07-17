В Москве наградили лучших молодых международников

В Москве в Совете Федерации прошло награждение финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.

Конкурс прошел во второй раз, в финальный этап вышли 44 молодых исследователя из 11 стран СНГ. Они представляют ведущие национальные университеты, институты академий наук, государственные и общественные организации.

В мероприятии приняли участие зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, статс-секретарь - заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

Алексей Громыко, внук выдающегося советского дипломата А.А.Громыко, рассказал, что в этом году география состязания значительно расширилась:

- Этот проект мы "надстроили" над успешным начинанием прошлого года, когда проводился конкурс молодых ученых России и Беларуси. В этом году конкурс был распространен на все пространство СНГ: 11 стран, более 40 финалистов...

В финал конкурса вышли 44 молодых исследователя из разных стран СНГ

Алексей Громыко надеется, что эти встречи позволят "сохранять и развивать интеллектуальную экспертную сеть общения".

Высокую востребованность конкурса и большой интерес к нему молодых специалистов из разных стран отметил и Григорий Карасин:

- Свои работы на суд жюри прислали не только студенты и аспиранты, деятели науки, но и сотрудники следственных, таможенных органов, юрисконсульты, менеджеры по работе с клиентами и даже агенты по подбору персонала.

Обращаясь к молодым участникам конкурса, Григорий Карасин сказал:

- Уверен, что финалисты успешно продолжат работу над восстановлением доверия, над формированием обновленной архитектуры безопасности и справедливого экономического сотрудничества. В ваших силах - естественно, при нашей поддержке - добиваться преодоления многочисленных кризисов и конфликтов, которыми богат, к сожалению, современный мир. Конкурс международников имени А.А. Громыко становится доброй традицией, и мы намерены оказывать ему поддержку.

Первое место в основной номинации заняла россиянка Анастасия Погорельская, 2-е - белоруска Екатерина Тулейко. В дебютной номинации победил проект белорусов Марии Курилович и Андрея Сулейкова, 2-е место - у россиянки Ирины Кировой. Победители получили ценные призы, всех финалистов наградили сертификатами, их работы будут опубликованы в научном сборнике статей.