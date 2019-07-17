В Москве откроется "Парк советского периoда"

С 20 июля по 2 августа у подножия Останкинской телебашни развернется "Парк отдыха советского периода". Об этом рассказали "РГ" организаторы фестиваля - Российская телевизионная и радиовещательная сеть и московские реконструкторы.

Как пояснили в пресс-службе РТРС, компания предоставит площадку для проведения праздника. А реконструкторы наполнят территорию характерными атрибутами для парка отдыха 1960-1980-х годов. По словам представителя компании, занимающейся исторической реконструкцией, Дмитрия Токмакова, для того, чтобы попасть в парк, придется пройти через турникеты и металлоискатели, но вход на площадку парка будет бесплатным.

- Сама территория, отведенная под временный парк, небольшая, однако мы компактно на ней разместим все популярные развлечения, которые представлял среднестатистический парк отдыха в советское время, - поясняет Токмаков. - Так, здесь будут бильярд и пинг-понг под открытым небом, тир, различные настольные игры, шашки и шахматы, детская площадка, сделаем место сбора пионеров и даже, возможно, проведем прием в ряды Пионерской организации. Будут представлены ретро велосипеды, на которых можно будет покататься. Наиболее насыщенные по программе будут два дня: 20 и 27 июля, в эти дни запланированы показы мод под гармошку, исполнение бардовских песен, а также конкурсы, викторины и многое другое.

В частности, на импровизированной танцплощадке на протяжении двух оставшихся суббот июля научат танцевать буги-вуги, кадриль и другие танцы.

Как поясняет Токмаков, в будние дни будут работать все локации парка, но на них не будет "активной массовой работы с посетителями".

Время работы исторического "Парка отдыха" - с 10:00 до 18:00 без выходных с 20 июля по 2 августа. Адрес: улица Академика Королева, 15.