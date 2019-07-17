Новости

В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу 17:30
Нелегальный хостел обнаружили на северо-западе Москвы 17:30
Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб 17:27
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе 17:22
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24 17:19
На Вятке депутаты обсудят поступок коллеги, бросившего муляж гранаты 17:15
Lotus представил новую модель с ценником 133 миллиона рублей 17:07
ФСБ задержало банду, изготавливавшую и продававшую оружие 17:05
"Джейме Ланнистер" заступился за авторов "Игры престолов" 17:02
Палубный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых 17:00
Минск и Москва сблизили позиции по программе реализации Договора о СГ 16:59
Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей 16:52
В Ноябрьске взорвался автомобиль 16:47
Зеленский разогнал администрацию Николаевской области 16:44
В Орловской области трое детей погибли при пожаре в частном доме 16:41
МЧС создало аккаунт в мессенджере Telegram 16:40
В Курдистане убиты трое турецких дипломатов 16:32
Судебные приставы смогут начать взыскивать долги по зарплате 16:30
После рестайлинга Hyundai Solaris стало не узнать 16:27
Меркель отмечает 65-летие в рабочей обстановке 16:24
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам 16:19
В Москве откроется "Парк советского периoда" 16:19
Почему автомобилисты стали ездить без ближнего света фар 16:08
Из Краснодара пытались незаконно вывезти за границу леопардов и тигра 16:01
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 16:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве откроется "Парк советского периoда"

Текст: Ирина Огилько

С 20 июля по 2 августа у подножия Останкинской телебашни развернется "Парк отдыха советского периода". Об этом рассказали "РГ" организаторы фестиваля - Российская телевизионная и радиовещательная сеть и московские реконструкторы.

Как пояснили в пресс-службе РТРС, компания предоставит площадку для проведения праздника. А реконструкторы наполнят территорию характерными атрибутами для парка отдыха 1960-1980-х годов. По словам представителя компании, занимающейся исторической реконструкцией, Дмитрия Токмакова, для того, чтобы попасть в парк, придется пройти через турникеты и металлоискатели, но вход на площадку парка будет бесплатным.

В Сокольниках откроется Сад астрономов

- Сама территория, отведенная под временный парк, небольшая, однако мы компактно на ней разместим все популярные развлечения, которые представлял среднестатистический парк отдыха в советское время, - поясняет Токмаков. - Так, здесь будут бильярд и пинг-понг под открытым небом, тир, различные настольные игры, шашки и шахматы, детская площадка, сделаем место сбора пионеров и даже, возможно, проведем прием в ряды Пионерской организации. Будут представлены ретро велосипеды, на которых можно будет покататься. Наиболее насыщенные по программе будут два дня: 20 и 27 июля, в эти дни запланированы показы мод под гармошку, исполнение бардовских песен, а также конкурсы, викторины и многое другое.

В частности, на импровизированной танцплощадке на протяжении двух оставшихся суббот июля научат танцевать буги-вуги, кадриль и другие танцы.

Как поясняет Токмаков, в будние дни будут работать все локации парка, но на них не будет "активной массовой работы с посетителями".

Время работы исторического "Парка отдыха" - с 10:00 до 18:00 без выходных с 20 июля по 2 августа. Адрес: улица Академика Королева, 15.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"