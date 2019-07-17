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17.07.2019 22:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Краски неба

В Москве пройдет фестиваль фейерверков
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 156(7914)
В Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа в пятый раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". На шумный во всех смыслах праздник приедут лучшие пиротехники из восьми стран мира.
На яркое огненное шоу съедутся в Москву лучшие пиротехники со всего мира. Фото: Сергей Михеев/РГ На яркое огненное шоу съедутся в Москву лучшие пиротехники со всего мира. Фото: Сергей Михеев/РГ
На яркое огненное шоу съедутся в Москву лучшие пиротехники со всего мира. Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: пресс-офис "Фестиваля Китая в Москве"
На ВДНХ к фестивалю Китая построят туристическую деревню

На сей раз фестиваль ожидаемо посвящен Году театра. Каждую из площадок украсят арт-объекты. Например, по парку будет "разгуливать" огнедышащий Змей Горыныч высотой пять метров. В "Кукольном домике" на время поселятся герои произведений Пушкина, Метерлинка и Чайковского. Откроется "Театральная мастерская", где желающим предложат поучаствовать в спектакле. В "Закулисье" гости придумают собственную афишу. Заработает местное телевидение, где всем дадут шанс проявить себя в роли ведущего. В довесок организаторы обещают много игр и спортивных развлечений. Вечерами эстафету возьмут музыканты, которые с 18.30 будут выходить на главную сцену. Пиротехнические шоу, собственно ради чего и затевался фестиваль, начнутся в 21.00. За два вечера выступят команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Конкурсанты представят визитную карточку - фейерверк-шоу в цветах государственного флага и под национальные ритмы. В произвольной программе атмосферу небесных спектаклей дополнит классическая музыка.

Кстати

Вход на фестиваль платный. Стоимость - от 500 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно. Места на трибунах обойдутся минимум в четыре раза дороже - от 2300 рублей. Билеты продаются на сайте фестиваля.

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