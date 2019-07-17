В Москве пройдет фестиваль фейерверков

На сей раз фестиваль ожидаемо посвящен Году театра. Каждую из площадок украсят арт-объекты. Например, по парку будет "разгуливать" огнедышащий Змей Горыныч высотой пять метров. В "Кукольном домике" на время поселятся герои произведений Пушкина, Метерлинка и Чайковского. Откроется "Театральная мастерская", где желающим предложат поучаствовать в спектакле. В "Закулисье" гости придумают собственную афишу. Заработает местное телевидение, где всем дадут шанс проявить себя в роли ведущего. В довесок организаторы обещают много игр и спортивных развлечений. Вечерами эстафету возьмут музыканты, которые с 18.30 будут выходить на главную сцену. Пиротехнические шоу, собственно ради чего и затевался фестиваль, начнутся в 21.00. За два вечера выступят команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Конкурсанты представят визитную карточку - фейерверк-шоу в цветах государственного флага и под национальные ритмы. В произвольной программе атмосферу небесных спектаклей дополнит классическая музыка.
Вход на фестиваль платный. Стоимость - от 500 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно. Места на трибунах обойдутся минимум в четыре раза дороже - от 2300 рублей. Билеты продаются на сайте фестиваля.