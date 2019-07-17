В Москве пройдет фестиваль фейерверков

В Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа в пятый раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". На шумный во всех смыслах праздник приедут лучшие пиротехники из восьми стран мира.

На сей раз фестиваль ожидаемо посвящен Году театра. Каждую из площадок украсят арт-объекты. Например, по парку будет "разгуливать" огнедышащий Змей Горыныч высотой пять метров. В "Кукольном домике" на время поселятся герои произведений Пушкина, Метерлинка и Чайковского. Откроется "Театральная мастерская", где желающим предложат поучаствовать в спектакле. В "Закулисье" гости придумают собственную афишу. Заработает местное телевидение, где всем дадут шанс проявить себя в роли ведущего. В довесок организаторы обещают много игр и спортивных развлечений. Вечерами эстафету возьмут музыканты, которые с 18.30 будут выходить на главную сцену. Пиротехнические шоу, собственно ради чего и затевался фестиваль, начнутся в 21.00. За два вечера выступят команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Конкурсанты представят визитную карточку - фейерверк-шоу в цветах государственного флага и под национальные ритмы. В произвольной программе атмосферу небесных спектаклей дополнит классическая музыка.

Кстати

Вход на фестиваль платный. Стоимость - от 500 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно. Места на трибунах обойдутся минимум в четыре раза дороже - от 2300 рублей. Билеты продаются на сайте фестиваля.