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17.07.2019 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве спасли сбежавшего домашнего хорька

Текст: Ирина Огилько

Утром в среду сбежавшего домашнего хорька спасали сотрудники пожарно-спасательного центра в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Фото: iStock
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе, сообщение о сбежавшем и застрявшем на соседнем балконе животном поступило 17 июля в 10.38 в Аварийно-спасательный отряд №5 "Пожарно-спасательного центра" Москвы. Дежурная смена отправилась по адресу Сокольнический вал, где обнаружила на балконе жилой квартиры застрявшего домашнего питомца. Спасатели разобрали обшивку балкона, достали зверька и вернули хозяйке.

Напомним, что на все обращения граждан за помощью к московским спасателям специалисты выезжают на место происшествия и проводят спасательные операции безвозмездно.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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