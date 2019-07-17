В Москве спасли сбежавшего домашнего хорька

Утром в среду сбежавшего домашнего хорька спасали сотрудники пожарно-спасательного центра в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, сообщение о сбежавшем и застрявшем на соседнем балконе животном поступило 17 июля в 10.38 в Аварийно-спасательный отряд №5 "Пожарно-спасательного центра" Москвы. Дежурная смена отправилась по адресу Сокольнический вал, где обнаружила на балконе жилой квартиры застрявшего домашнего питомца. Спасатели разобрали обшивку балкона, достали зверька и вернули хозяйке.

Напомним, что на все обращения граждан за помощью к московским спасателям специалисты выезжают на место происшествия и проводят спасательные операции безвозмездно.