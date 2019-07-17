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17.07.2019 23:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У нас будет сыр!

В Подмосковье открыли сырный кластер
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 156(7914)
Два года назад губернатор Андрей Воробьев пообещал: у жителей Подмосковья не будет недостатка в качественных сырах. В Дмитровском городском округе открылся агропарк "Сырная долина", где стартовало строительство сразу четырех заводов по производству сыров.
Капсулы с сыром заложили Андрей Воробьев и инвесторы в основание будущих заводов. Фото: Константин Семенец Капсулы с сыром заложили Андрей Воробьев и инвесторы в основание будущих заводов. Фото: Константин Семенец
Капсулы с сыром заложили Андрей Воробьев и инвесторы в основание будущих заводов. Фото: Константин Семенец

"Некоторое время назад здесь, в Дмитровском округе, был пустырь, но мы решили, что в Подмосковье должно производиться больше сыра. Поэтому подготовили территорию, чтобы производители чувствовали себя уверенно и смогли реализовать свои проекты в максимально короткие сроки. Здесь есть все - газ, электричество, вода, канализация, дороги. Мы инвестировали в эту площадку порядка девятисот миллионов рублей", - заявил Андрей Воробьев, приехавший на открытие агропарка.

Фото: Istock
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Первыми его резидентами стали четыре компании, одна из которых намерена работать с козьим молоком. В числе первых резидентов и французская Savencia. "Замечательно, что сыроделов можно объединить в одном месте, воспользоваться синергией. Мы не боимся конкуренции, наоборот, будем дополнять друг друга. В Подмосковье мы будем выпускать продукцию, которая очень любима во Франции, и я уверен, она понравится и жителям России", - сказал гендиректор компании в Центральной и Восточной Европе Пьер Дюверон.

На строительство заводов уйдет примерно полтора года. А первые сыры, как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, созреют к началу 2021 года. Все вместе заводы намерены производить 14,5 тысячи тонн продукции в год. К слову, сегодня в Подмосковье ежегодно варят более 50 тысяч тонн этого молочного продукта, и это считается очень неплохим результатом, а четыре новых завода и вовсе выведут область на лидирующие позиции по производству сыра в стране.

К моменту производства в "Сырной долине" появится и собственная лаборатория, которая будет контролировать качество и поступающего на заводы молока, и готового сыра.

Первые четыре резидента планируют обеспечить работой порядка 600 человек. Но в агропарке еще остались свободные территории, так что в "Сырной долине" еще ждут мастеров-сыроваров. И желающие, по словам Разина, есть - в частности, возможность разместить производство в Дмитровском округе рассматривает крупное предприятие по переработке сыворотки.

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