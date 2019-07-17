В Сокольниках откроется Сад астрономов

В ближайшую пятницу в московском парке Сокольники откроется обновленный Сад астрономов. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

По данным пресс-службы, Сад астрономов расположен недалеко от главного входа, рядом с обсерваторией. Во время благоустройства в саду благоустроили прогулочные дорожки, уложив вдоль них светодиодные ленты. Кроме того, были заменены макеты планет на новые объекты, выполненные из полимерного материала. Они раскрашены в привычные цвета небесных тел Солнечной системы. Внутри Луны появилась необычная роспись и подсветка, так что в ночные часы этот объект становится похож на настоящего небесного прототипа.

Торжественное открытие сада запланировано на вечер. Экскурсоводы в космических нарядах проведут экскурсию по территории, а потом начнется концерт, викторина и шоу театра огненных теней.