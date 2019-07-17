Жители костромской многоэтажки восстали против инвалида-колясочника Игоря Жулева. Установленный пандус с электроподъемником "создает им неудобства". А за его обслуживание они категорически не хотят платить менее 20 рублей в месяц с квартиры.

Игорь Жулев первым в регионе добился создания в многоквартирном доме "безбарьерной среды", однако соседи его радость не разделили. Фото: Анна Скудаева

Ступени преткновения

Перед входом в зал судебного заседания в Свердловском суде Костромы собралась толпа - человек тридцать. Все эти люди - жители одной пятиэтажки из поселка Нового - ответчики по беспрецедентному делу, связанному с установкой в доме реабилитационного оборудования для инвалида-колясочника Игоря Жулева. О печальной истории ветерана, потерявшего способность ходить в результате военной контузии в Афганистане, неоднократно писала "РГ".

В течение многих лет ветеран, прикованный к инвалидному креслу, добивался права на доступную среду. Сначала Жулев обратился в ТСЖ. Однако на общем собрании 89 процентов жителей дома траты на пандус не одобрили. Затем в течение почти четырех лет запертый в четырех стенах инвалид писал обращения властям. Но получал лишь отписки.

От постоянного поднятия тяжестей у жены Игоря Татьяны начались проблемы со спиной. Ей стало сложно спускать по лестнице больного мужа и его 90-килограммовую коляску. Отчаявшись получить право на свободный выезд из дома, Игорь обратился в суд, который в конце 2017 года обязал мэрию за бюджетный счет установить пандус в подъезде его многоэтажки.

Через год электроподъемник стоимостью около полумиллиона рублей установили, и комиссия приняла его в эксплуатацию.

В 2018 году Игорь Жулев стал первым в регионе колясочником, сумевшим добиться создания в многоквартирном доме "безбарьерной среды". Впервые за много лет благодаря подъемнику и пандусу он начал самостоятельно выбираться из дома - в магазин, аптеку, на прогулки…

Сто против одного

Однако радость от победы оказалась недолгой. Увидев новый подъемник, соседи инвалида заявили, что конструкция им не нравится. Принимать платформу на баланс дома они отказались.

- Из-за этого пандуса разбомбили колясочную. У нас внизу стояли велосипеды. А теперь нам пришлось увезти их в гараж, - выразила недовольство многодетная мать Марина Орешникова.

Переговоры между мэрией и жильцами о передаче оборудования на баланс дома зашли в тупик. Тогда муниципальное управление имущественных и земельных отношений обратилось в суд с требованием признать наклонную платформу для перемещения инвалидов общим имуществом дома.

Инвали, проживающий на первом этаже, платит за содержание лестничных пролетов, хотя воспользоваться ими не может

Накануне суда на дверях дома появилось объявление, подписанное председателем Совета дома Светланой Колодкиной. В нем жильцов дома призывают принять активное участие в судебном заседании: "…Тариф на содержание дома будет составлять 20 рублей 99 копеек с квадратного метра. Не будьте равнодушными. Платить придется всем".

В суд пришло около трех десятков жителей дома. Все они, как один, выступили против признания платформы для инвалидов общедомовым имуществом.

"У нас шесть подъездов, 80 квартир, а пользуется подъемником всего один человек! Обслуживание платформы будет стоить 40 тысяч рублей в месяц. Почему жители должны за это платить по 500 рублей из своей пенсии? Инвалиду тяжело, но администрация столкнула нас лбами. Почему сделали самую дорогую платформу? Пусть за это платят не жильцы, а соцстрах", - возмущались ответчики.

Представитель мэрии пояснил, что дорогую электроплатформу вместо рельсов пришлось поставить из соображений безопасности: уровень наклона лестничного марша в доме, где живет колясочник, оказался выше нормы. Однако это объяснение утонуло в общем хоре негодования жителей, пришедших в суд на своих ногах.

Сытый голодному не товарищ

Возмущение "навязанной им финансовой обузой" оказалось настолько сильным, что жильцы, ничуть не стесняясь присутствия посторонних, начали открыто обсуждать, что будет, когда их сосед-инвалид умрет.

"Когда необходимость в платформе отпадет, мы решим ее демонтировать. А для этого надо согласие 100 процентов собственников. Но многие проживают в других городах. Мы их никогда не найдем! И останемся навсегда с этой платформой, а тариф будет только расти", - вслух размышляли ответчики.

Представители городского управления ЖКХ и службы муниципального заказа Юлия Женодарева и Людмила Барышникова возразили, что озвученные жильцами расчеты о стоимости обслуживания платформы сильно преувеличены.

- Площадь дома составляет 6350 квадратных метров. Стоимость страхования - 1500 рублей в год, обслуживание - 1600 рублей в месяц. По муниципальному контракту платформа будет вам обходиться в 1724 рубля - то есть по 27 копеек с квадратного метра. Это в среднем 16 рублей с квартиры. Не знаю, сознательно вас ввели в заблуждение или нет, но ни о каких 40 тысячах рублей в месяц речи нет, - представила расчеты представитель мэрии.

Однако кипящих возмущением жителей приведенные цифры не убедили.

- Когда гарантийный срок пройдет, все будет дороже! Мы за неудобство будем платить! У Жулева есть пенсия по инвалидности, вот пусть с нее и платит. А еще пандус, его красить надо, - запротестовали жители "проблемного" подъезда.

Они громко упрекали коммунальщиков в том, что те, установив платформу, "не учли морального аспекта":

"Я испытываю неудобство! Почему я должна стоять с ребенком, сумками и ждать, пока он съедет?" - громко возмущалась одна из молодых матерей.

Представитель мэрии пытался объяснить, что жители неправильно трактуют закон: хотя инвалид, живущий на первом этаже, не страдает от протечек крыши, он законопослушно платит за капремонт, чтобы обеспечить комфорт жителям верхнего этажа. То же самое и с пандусом. В этом вся суть солидарного обслуживания общего имущества многоквартирного дома. Однако и этот довод ответчиков не убедил.

Соседи заявили судье, что "платить за инвалида" все равно не хотят. После получения иска они инициировали общее собрание жильцов. На нем избрали нового председателя, который не имеет полномочий подписывать документы о приемке подъемника в состав общего имущества дома. В мэрии пояснили, что в таком случае им придется подавать иск не к председателю, а к каждому из собственников жилья в скандальной пятиэтажке.

Из здания суда я вышла с тяжелым чувством. Перед глазами долго стоял образ молодой женщины, на глазах у собственных детей ругающей инвалида за то, что тот слишком медленно спускается по "своему" пандусу. Как и соседям, ей не жаль потратить три часа в суде, чтобы сберечь 16 рублей в коммунальной платежке. Она красива, уверена в себе, экономна. И искренне убеждена в том, что никогда не будет старой и больной…

Комментарии

Петр Тараканов, судебный представитель администрации города Костромы:

- Если оборудование установлено не за счет жильцов, то для его постановки на баланс их согласия не надо. В многоквартирном доме все собственники должны вносить плату за содержание общего имущества, в том числе за лестницы, например. Инвалид, проживающий на первом этаже, также платит за содержание лестничных пролетов, хотя воспользоваться ими не может.

Светлана Колодкина, бывший председатель совета многоквартирного дома:

- Администрация города хочет, чтобы я приняла этот подъемник по акту приема-передачи. Но девятого апреля мои полномочия истекли, а 27 апреля жильцы избрали нового председателя и новый состав совета дома. Этой платформой пользуется один инвалид, другим она не нужна.

Наталья Савина, пресс-секретарь Костромского регионального фонда социального страхования:

- Инвалид имеет право на получение за счет средств федерального бюджета технических средств реабилитации и услуг, включенных в федеральный перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ №2347-р от 30 декабря 2005 года. Электрическая подъемная платформа в этот перечень не входит. Для обеспечения инвалида подъемной платформой необходимо включение дома в программу "Доступная среда".