Добраться в самый северный район Хабаровского края - Охотский - теперь можно почти в три раза дешевле: заработала пилотная программа по продаже льготных билетов.

Транспортная доступность, пожалуй, главная проблема охотчан. До краевого центра - полторы тысячи верст, нет ни автотрассы, ни железной дороги. Пассажирское сообщение по морю кануло в Лету. На запрос о логистике популярный сайт-путеводитель Travelask выдает удивительный ответ: "Не удалось проложить автомобильный маршрут из Хабаровска до Охотска - они находятся на разных материках. Для путешествий между ними рекомендуем воспользоваться самолетом".

Единственный вариант сообщения поселка с остальным миром - авиация. Только цены на билеты кусачие: "25 302 рубля туда-обратно", - бодро отрапортовала корреспонденту "РГ" кассир авиакомпании. К слову, ровно столько же стоит полет по маршруту Хабаровск - Москва - Хабаровск.

По распоряжению губернатора края Сергея Фургала для жителей Охотского района в регионе приняли специальную билетную программу.

- Участвовать в ней мы предлагали всем компаниям, выполняющим полеты на территории Хабаровского края. Но заявку получили только от одного перевозчика, с которым и заключили соглашение, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

Если для взрослых стоимость льготного авиабилета составляет 4,5 тысячи рублей, то для детей от двух до 12 лет - три тысячи

Билетов было более чем достаточно. Первым покупателем оказался Андрей Баранов.

- О программе я и не слышал. Прилетел в Хабаровск по делам. Возвращаться мне в сентябре, а билет на этот месяц лучше покупать заранее. Готовился заплатить 12,5 тысячи рублей, а с меня взяли 4,5, - приятно удивлен охотчанин.

Если для взрослых стоимость льготного авиабилета составляет 4,5 тысячи рублей, то для детей от двух до 12 лет - три тысячи. Но действуют два ограничения. Во-первых, летать по сниженным ценам могут только те, кто зарегистрирован в Охотском районе и прожил там не менее 12 месяцев. Не имеющие прописки должны предоставить справку из районной администрации о постоянном фактическом проживании на территории муниципалитета. Во-вторых, в год разрешается приобрести лишь четыре субсидированных билета по маршруту Хабаровск - Охотск или Охотск - Хабаровск. Продаются они в кассах предприятия "Хабаровские авиалинии", которое стало единственным партнером краевой "пилотной" программы.

Справка "РГ"

Часть межрегиональных полетов на Дальнем Востоке субсидируется из федерального бюджета:

- из Иркутска в Кодинск, Красный Чикой, Кызыл, Ленск, Нерюнгри, Нижнеангарск, Нижневартовск, Олекминск, Полярный, Талакан, Таксимо, Томск, Улан-Удэ, Чару, Читу;

- из Магадана в Анадырь (софинансируется Чукотским АО);

- из Улан-Удэ в Читу;

- из Хабаровска в Мирный, Нерюнгри, Оху, Тынду, Улан-Удэ;

- из Якутска в Магадан, Улан-Удэ, Читу.

Кроме того, регионы возмещают местным авиакомпаниям часть затрат на внутрирегиональные перевозки. Так, в Республике Саха (Якутия) на 2019 год определено 197 социально значимых маршрутов субсидированных авиарейсов в 22 улусах.

На местных маршрутах могут действовать специальные тарифы. Например, в Хабаровском крае с 1 мая по 30 сентября стоимость полетов на регулярных рейсах из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское в два раза ниже для льготных групп.

Правительство Чукотского автономного округа с мая по сентябрь субсидирует полеты из Билибинского района округа на Колыму (Магадан - Кепервеем - Магадан). На рейс выделяется до десяти льготных билетов по 15 тысяч рублей при обычной их стоимости 26-28,5 тысячи в одну сторону.

Нередко государственная компенсация предназначается только местным жителям. Так, с 18 июня 2019 года билеты на рейсы компании "ЧукотАвиа" Анадырь - Эгвекинот и Анадырь - Беринговский для пассажиров, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Чукотского автономного округа, людей старше 60 лет и детей от 2 до 14 лет обойдутся в 7000 рублей.

Для всех остальных - в 17 500 и 19 000 рублей соответственно.

Между тем

На федеральном уровне действуют две программы субсидирования авиаперелетов. В первую программу включено 226 маршрутов и 21 авиакомпания. Авиакомпании продают билеты по сниженным ценам, а разницу компенсирует государство. На программу направлено 7,8 миллиарда рублей. По второй программе субсидируются отдельные маршруты, например, на Дальний Восток и обратно, в Симферополь и Калининград. В эту программу включено 107 маршрутов и 10 авиакомпаний. На это выделено 3,8 миллиарда рублей. Купить билеты по специальному тарифу могут граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Льготы доступны инвалидам I группы и сопровождающим их лицам, а также сопровождающим ребенка-инвалида, инвалидам с детства II или III группы. Воспользоваться льготным тарифом также могут многодетные семьи. Стоит авиаперелет по льготной цене у одной из крупных авиакомпаний, например, из Владивостока в Москву, 7,4 тысячи рублей в одну сторону, из Петропавловска-Камчатского - 7,5 тысячи рублей, а из Якутска в столицу -7 тысяч рублей. Билет из Калининграда в Москву обойдется в 3,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург - в 3,5 тысячи рублей. Действуют такие тарифы на прямые рейсы до 31 декабря 2019 года.

Подготовил Евгений Гайва