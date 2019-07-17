Мэр Вилюйска заявил в полицию на журналистов

Новости

В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте 20:30
Зеленский признал нехватку управленцев на Украине: "не вижу менеджеров" 20:20
Умер второй режиссер "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров 20:15
Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского 20:14
Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель" 20:00
На Финском заливе подводные археологи опустятся на рекордную глубину 19:54
В Башкрии женщина избежала изнасилования, угнав машину нападавшего 19:44
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии 19:39
Неизвестный выстрелил в прохожего около метро "Коломенская" 19:28
Число невыездных должников в России достигло 3,4 млн человек 19:27
В Черном море началась экспедиция по поиску затонувших кораблей СССР 19:25
Захарова: Обвинять РФ во вмешательстве в выборы - прошлогодние тренды 19:20
Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери 19:09
В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 19:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кривая линия

Мэр Вилюйска заявил в полицию на журналистов
Текст: Владимир Таюрский (Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Журналистам телеканала "Якутия 24", приехавшим в Вилюйск для съемки сюжетов о жизни города, пришлось объяснять в полиции, кто они такие и что здесь вообще делают с камерой. Заявление на них подал мэр города Нюргустан Афанасьев, которому не понравились заданные телевизионщиками вопросы.
Нюргустан Афанасьев. Фото: instagram.com/nyrgustan Нюргустан Афанасьев. Фото: instagram.com/nyrgustan
Нюргустан Афанасьев. Фото: instagram.com/nyrgustan

Корреспондент телеканала Евгений Тойтонов рассказал, что в соответствии с заданием редакции один сюжет надо было сделать о состоянии и ремонте дорог. Поснимали улицы, поговорили с жителями и решили задать несколько вопросов мэру. Тот пригласил журналистов в администрацию, но, услышав вопросы, отказался отвечать. По словам Тойтонова, вопросы были самые обычные: про средства на ремонт дорог, про то, какие дорожные работы проводятся или не проводятся, почему... Однако Нюргустан Афанасьев посчитал их провокационными и некомпетентными, а поведение корреспондента чересчур агрессивным.

Мэр Якутска вернула многодетной семье земельный участок

- Он провоцировал конфликт, - заявил мэр, добавив, что телевизионщики ко всему еще и не показали ему свои удостоверения.

Градоначальник выпроводил назойливых гостей за дверь. И напутствовал, чтобы в следующий раз готовились к интервью получше.

Оказавшись на улице, журналисты снова занялись горожанами, которые более охотно рассказывали о состоянии дорог.

- Но тут к нам подошел участковый и попросил пройти в отделение полиции. Мы спросили: "Зачем?" Он сказал, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города.

Слегка шокированные журналисты пошли в полицию, лихорадочно соображая, какие законы города Вилюйска они могли нарушить. Вроде бы вели себя прилично. В отделении выяснилось, что их доставили сюда... для выяснения личностей.

В пресс-службе МВД республики на этот счет сообщили: "В дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и отказ от интервью провели видеосъемку в администрации Вилюйска".

В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка

Как бы то ни было, пришлось телевизионщикам объясняться. Выслушав их, полицейские журналистов отпустили.

- За многие годы работы в Союзе журналистов я с таким сталкиваюсь впервые. Вопросы и тон, которым они заданы, чиновнику могут нравиться или нет, но он должен быть готовым отвечать на любые. Тем более речь шла о социально значимой информации. А история с заявлением в полицию - вообще нонсенс. Что это? Желание попортить ребятам нервы или боязнь проговориться о чем-то тайном? Жаль, что с чиновников почти никогда не спрашивают за воспрепятствование журналистской деятельности, - заявила председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"