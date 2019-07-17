Мэр Вилюйска заявил в полицию на журналистов

Журналистам телеканала "Якутия 24", приехавшим в Вилюйск для съемки сюжетов о жизни города, пришлось объяснять в полиции, кто они такие и что здесь вообще делают с камерой. Заявление на них подал мэр города Нюргустан Афанасьев, которому не понравились заданные телевизионщиками вопросы.

Корреспондент телеканала Евгений Тойтонов рассказал, что в соответствии с заданием редакции один сюжет надо было сделать о состоянии и ремонте дорог. Поснимали улицы, поговорили с жителями и решили задать несколько вопросов мэру. Тот пригласил журналистов в администрацию, но, услышав вопросы, отказался отвечать. По словам Тойтонова, вопросы были самые обычные: про средства на ремонт дорог, про то, какие дорожные работы проводятся или не проводятся, почему... Однако Нюргустан Афанасьев посчитал их провокационными и некомпетентными, а поведение корреспондента чересчур агрессивным.

- Он провоцировал конфликт, - заявил мэр, добавив, что телевизионщики ко всему еще и не показали ему свои удостоверения.

Градоначальник выпроводил назойливых гостей за дверь. И напутствовал, чтобы в следующий раз готовились к интервью получше.

Оказавшись на улице, журналисты снова занялись горожанами, которые более охотно рассказывали о состоянии дорог.

- Но тут к нам подошел участковый и попросил пройти в отделение полиции. Мы спросили: "Зачем?" Он сказал, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города.

Слегка шокированные журналисты пошли в полицию, лихорадочно соображая, какие законы города Вилюйска они могли нарушить. Вроде бы вели себя прилично. В отделении выяснилось, что их доставили сюда... для выяснения личностей.

В пресс-службе МВД республики на этот счет сообщили: "В дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и отказ от интервью провели видеосъемку в администрации Вилюйска".

Как бы то ни было, пришлось телевизионщикам объясняться. Выслушав их, полицейские журналистов отпустили.

- За многие годы работы в Союзе журналистов я с таким сталкиваюсь впервые. Вопросы и тон, которым они заданы, чиновнику могут нравиться или нет, но он должен быть готовым отвечать на любые. Тем более речь шла о социально значимой информации. А история с заявлением в полицию - вообще нонсенс. Что это? Желание попортить ребятам нервы или боязнь проговориться о чем-то тайном? Жаль, что с чиновников почти никогда не спрашивают за воспрепятствование журналистской деятельности, - заявила председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева.