"Вообще-то морские львы (они же сивучи), бывает, кусаются. Но редко... - сообщили нам в качестве напутствия гиды катамарана перед тем, как отпустить нас с аквалангами под воду прямо под утесом, на котором ревели на все голоса и раскачивали головами с полусотни этих милых животных. - Поэтому держитесь к скале спиной плотнее, не стесняйтесь отбиваться от наиболее агрессивных самцов. Ну а если что - всплывайте".

Подводная атака сивучей

Я из последних сил подавил в себе малодушное желание, сказавшись больным, отказаться от предстоящего погружения.

Пока мы были в надувной лодке, морские львы не обращали на нас внимания. Но стоило нам оказаться в воде, и десяток наиболее любопытных особей тут же соскользнули с утеса в волны и погребли в нашу сторону.

Когда мы погрузились под воду, стало ясно, что прижаться спиной к скале невозможно - могучая прибойная волна раскачивала все с амплитудой в несколько метров. Экстрима прибавляла плохая видимость. И в этом "мутняке" вокруг нас заметались ластоногие тени. Временами прямо перед моим носом стремительно возникала усатая морда с выпученными глазами, затем тут же исчезала и появлялась снова. Или это было уже другое животное?

Когда через полчаса нас повытаскивали назад на надувную лодку, оказалось, что все целы - покусанных нет. Я вглядывался в счастливые лица моих подводных спутников, вслушивался в их восторженные возгласы и ловил себя на мысли, что никого из них нельзя отнести к безбашенным экстремалам, которые ради острых ощущений готовы рискнуть головой. Скорее, меня окружали жадные до жизни люди, успевшие себя реализовать в бизнесе, в науке. И Камчатка - а мы находились именно у ее берегов - предоставляла целый веер уникальных возможностей испытать то, что в мирной цивилизованной жизни никогда ни с кем не случится - живи хоть сто лет. Собственно, совместная экспедиция журналов "Предельная глубина" и "Мир подводной охоты" и была сюда организована специально для того, чтобы разведать в нашем отечестве новые места для подобного рода отдыха.

Медведи, киты, гейзеры, вулканы

Невозможно выделить что-то одно, что произвело на нас на Камчатке самое сильное впечатление. Например, однажды пасмурным утром с кормы катамарана "Косатка" мы увидели на близком берегу медведицу с двумя медвежатами, вприпрыжку прогуливающихся по пляжу из серой крупной гальки. А спустя несколько часов, когда мы снялись с якоря и двинулись дальше на юг, наш катамаран догнало семейство горбатых китов и, пуская фонтаны брызг, не спеша продефилировало у борта. Или разве можно в двух словах рассказать о вертолетной экскурсии над дымными жерлами знаменитых камчатских вулканов в долину гейзеров, где нас сопровождал егерь с ружьем - на случай, если местные косолапые (популяция медведей на полуострове превышает 20 тысяч особей) полезут знакомиться?

На любой кошелек

Мои попутчики повидали мир, бывали в самых экзотических его уголках. Но Камчатка не просто удивила, она потрясла всех до глубины души не только своим экстримом (на котором полуостров все более успешно специализируется в международном туристическом бизнесе), а и суровыми северными пейзажами, и радушной открытостью местных жителей.

Число отелей в Петропавловске-Камчатском выросло за последнее время в несколько раз. Разброс ценового диапазона - от койки за несколько сот рублей в молодежном хостеле до многих тысяч за номер в элитном отеле. Но места все равно приходится бронировать едва ли не за год вперед, особенно на август - сентябрь, когда по местным рекам начинает подниматься горбуша, когда медведи выстраиваются по берегам, чтобы наесться ею вдоволь, чтобы нагулять вес перед долгой зимой.

Что же касается авиабилетов, то многие наши сограждане давно наловчились подгадывать их покупку к регулярной распродаже - тогда на Камчатку можно слетать за полцены. Не за сорок с лишним тысяч рублей, а за двадцать с небольшим.

Популярность дальних рубежей России растет. Хотя они уже перестали быть дальними.

Кстати

Ни разу не ходили на каяке? Не беда!

После короткого и очень толкового инструктажа вас пустят в почти свободное плавание по водам залива, где волна не слишком велика, но берега изрезаны матушкой-природой: там масса живописных лабиринтов и небольших ущелий, по берегам которых гнездятся чайки и другие дальневосточные пернатые.

Собственно, большинство местных турфирм стартовали в большой бизнес с организации походов на каяках - как для новичков, так и для опытных гребцов. Из Западной Европы даже приезжала как-то группа, которая прошла на этих шатких лодчонках аж до самых Командорских островов.

Кстати

В упряжке настоящих гончих псов

Хотя гонки на собачьих упряжках - зимний вид спорта, но у хозяина местной собачьей фермы Андрея Притчина и для летних тренировок имеется специальная легкая колесница. И он не просто катает желающих, а доверяет им бразды правления гончими псами. На этот случай у него даже есть одноразовые комбинезоны, чтобы комья земли, летящие из-под собачьих лап, не запачкали верхнюю одежду дорогих гостей.

Петербурженка кандидат медицинских наук Екатерина Некрасова не ударила в грязь лицом (в самом прямом смысле). Она промчала километровую дистанцию, ни разу не упав.

Кстати

В гостях у камчатских шаманов

Не все местные племена были кочевниками - многие вели оседлый образ жизни. И по сей день ведут, сохраняя удивительные национальные традиции - в песнях, танцах под бубен, которые настолько зажигательны, что приезжие туристы с удовольствием пускаются в пляс вместе с представителями коренных народов Камчатки.

Некоторые называют их шаманами, хотя сами люди, одетые в оленьи шкуры, категорически отвергают свою причастность к миру духов.

Без экскурсий в подобные поселения не обходится ни одна турпоездка на полуостров.