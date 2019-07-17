Росрыболовство обжаловало решение суда Сахалина по "китовой тюрьме"

Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края. Об этом "РГ" сообщил председатель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Росрыболовство оспаривает решение суда, частично удовлетворившего иск сахалинских экологов и признавшего добычу морских млекопитающих - косаток и белух - незаконной. При этом суд отказал зоозащитникам в обвинениях Росрыбаловства в бездействии.

Повторное рассмотрение дела состоится в течение двух ближайших месяцев.