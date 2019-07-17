В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады

Сильнейший ливень минувшей ночью обрушился на областной центр Приамурья. Синоптики назвали его "опасным метеорологическим явлением".

- За ночь выпало 54 миллиметра осадков. Такой объем относится к опасным метеорологическим явлениям, которые способны причинить вред городской инфраструктуре, - сказали "РГ" в Амурском гидрометеоцентре.

Вода залила многие городские дороги и перекрестки. Утром в Благовещенске не работали светофоры, а улицы напоминали вышедшие из берегов реки. Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.

- Затопило подвал одного из корпусов больницы. Выехали пожарные, спасатели откачивают воду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Горожане в социальных сетях делятся фото и видео из подтопленного детского сада № 34 в одном из районов областного центра. "Детей пересаживаем через забор. Во двор войти невозможно", - пишут родители в интернете.

Пострадали дома частного сектора, часть из которых оказалась залита водой.

Автомобилисты жалуются на утонувшие в бескрайних лужах номера. Многие благовещенцы сегодня опоздали на работу. Автобусы ходили с большими интервалами, цены на такси подскочили в несколько раз. Ситуация усугубилась отключением электричества в разных районах города.

"На ликвидацию последствий стихии направлены десятки единиц спецтехники, работают ремонто-восстановительные бригады, к концу дня будут ликвидированы основные последствия прошедшей стихии",- говорится в официальном сообщении администрации Благовещенска.