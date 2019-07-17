В Хабаровске лесопромышленник, обвиняемый в хищениях, выпущен из СИЗО

Глава компании ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин, которого обвиняют в крупном мошенничестве, выпущен из СИЗО.

- Мера пресечения была изменена на домашний арест сроком до 18 сентября, - сообщил "Интерфаксу" представитель Центрального районного суда Хабаровска.

Ранее под домашний арест также был отпущен предполагаемый сообщник Пудовкина - экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев.

Напомним, в марте в их отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве более чем на миллиард рублей.

По версии следствия, с октября 2013-го по сентябрь 2018 года Шихалев курировал реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Все это время он лоббировал интересы компании "Азия Лес".

Благодаря помощи чиновника компания получила из федерального бюджета более миллиарда рублей, хотя инвестиционный проект в Солнечном районе региона так и не был реализован. Кроме того, "Азия Лес" незаконно вырубила деревья, причинив лесному фонду ущерб свыше девяти миллиардов рублей.

В конце июня был арестован связанный с делом бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ. Его обвиняют в том, что с 2016 по 2019 годы он получил от руководителя ООО "Азия Лес" через счета организации и посредника более 78 миллионов рублей в качестве взятки. За это помог компании беспрепятственно получить субсидии по линии своего ведомства.