В Приморье возбуждены уголовные дела на иностранцев-браконьеров

В отношении трех капитанов иностранных шхун возбуждены уголовные дела в Приморском крае, сообщает РИА Новости.

Дела возбуждены за незаконный промысел в водах РФ. Задержание произошло в момент добычи водных биологических ресурсов. На всех маломерных плавсредствах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар.

Разрешений на промысел в исключительной экономической зоне РФ у капитанов-иностранцев не было.

Уголовные дела расследуются по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".

С начала текущего года Береговой охраной пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержано 150 иностранных промысловых судов.