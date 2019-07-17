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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Топорная работа

Освоение леса на Дальнем Востоке возьмут под контроль
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Власти разработают для Дальнего Востока механизмы контроля за освоением лесных участков и оценки эффективности проектов в сфере деревообработки. Такие поручения дал зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после посещения лесоперерабатывающих предприятий в Забайкалье.

Общая сумма ущерба от незаконной вырубки в крае растет, за 2016-2018 годы она достигла 550 миллионов рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тысячи кубометров, а в 2018 году - уже 52,6 тысячи. По данным УМВД по Забайкальскому краю, ежегодно регистрируется 800-900 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. Только за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 428 преступлений.

Правительство уже приняло целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. Пошлина на экспорт круглого леса повысилась с 25 до 40 процентов, в 2020 году она составит 60, а в 2021-м - 80. "Это практически запретительные меры. Они направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. Мы рассчитываем, что будет увеличиваться процент переработки древесины, что она будет перерабатываться на территории РФ. Пока этого не происходит", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: iStock
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Он поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минприроды проанализировать эффективность мер по повышению пошлин на круглый лес. Генпрокуратуре и МВД рекомендовано проверить соблюдение законодательства в сфере заготовки и реализации леса и лесной продукции в ДФО.

"Губернаторам надо принять меры для того, чтобы разобраться в ситуации с лесом, - заявил Трутнев. - Прошу губернаторов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой, оценить эффективность предприятий. У нас много запросов от отечественных и зарубежных инвесторов по переработке леса. Пока переработка занимает 1,7 процента от вырубки".

Минвостокразвития и Минпромторг должны разработать систему оценки проектов в лесной отрасли для их рассмотрения на правительственной подкомиссии по инвестпроектам на Дальнем Востоке и дальнейшей поддержки в качестве приоритетных. С 1 июля в этой сфере изменились правила подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестпроектов: проекты по модернизации существующих объектов лесопереработки теперь рассматриваются с объемом вложений от двух миллиардов рублей, по созданию лесной инфраструктуры и производства - от трех миллиардов.

Экономика Отрасли Ресурсы ДФО
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